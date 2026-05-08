ALGOTRADE HACKATHON
Studenti s Havarda, MIT-a i drugih prestižnih svjetskih fakulteta stigli u Zagreb na izazovno natjecanje
Studenti iz 51 zemlje, s prestižnih fakulteta poput MIT-a i Harvarda, te domaći natjecatelji s FER-a, okupili su se u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i najavili subotnji Hackathon, multidisciplinarni 24-satni događaj na kojem se rješavaju izazovi algoritamskog trgovanja.
Algotrade Hackathon, vodeći europski studentski hackathon posvećen algoritamskom trgovanju i kvantitativnim financijama, prije nekoliko godina pokrenuli su studenti FER-a, želeći razviti područje koje povezuje programiranje, matematiku, ekonomiju i financijska tržišta.
Od lokalne studentske inicijative, Algotrade je prerastao u međunarodno prepoznatljivo natjecanje, a organizatori, udruge X.FER i EESTEC LC Zagreb, ističu da je ove godine stiglo više od tisuću prijava iz 51 zemlje.
Na Hackatonu ove godine sudjeluje oko 200 stranih studenata, među kojima i oni s MIT-a, Harvarda, Yalea i Oxforda, te stotinjak hrvatskih studenata.
Simulirano tržište
Samo natjecanje temelji se na izradi algoritama koji pokušavaju što bolje predvidjeti kretanje cijena na umjetno kreiranom tržištu. Sudionici tijekom 24 sata razvijaju strategije, analiziraju podatke i testiraju modele, a pobjednički tim je onaj koji se na kraju najviše “obogati” na simuliranom tržištu.
"Disciplina obuhvaća znanje programiranja jer treba smisliti algoritam koji će najbolje predviđati kako će tržište ići gore-dolje. To je tržište umjetno, a napravili smo ga mi kao organizacijski tim. Uključuje dosta znanja matematike, da se shvati kako algoritam funkcionira i kako se cijene kreću. Tim koji to najbolje "skuži", najviše se obogati na našem umjetnom tržištu", rekao je za Hinu Marin Meštrović, jedan od organizatora i član EESTEC-a.
Meštrović ističe da je područje algoritamskog trgovanja posebno aktualno jer se cijene na tržištima mijenjaju iz sekunde u sekundu, često pod utjecajem geopolitičkih okolnosti. "Ekonomija, financije, matematika, programiranje - jako puno disciplina u kojima moraš biti dobar da bi bio dobar algoritamski trgovac", dodao je.
24-satno natjecanje
Kako je pojasnio Danko Delimar iz X.FER-a, zadatak koji će sudionici rješavati tijekom 24-satnog natjecanja u subotu ove je godine, posebno ambiciozan i tehnički zahtjevan. Natjecatelje očekuje kompleksan izazov iz područja algoritamskog trgovanja, a samo će se za njegovu provedbu koristiti cloud infrastruktura s više od 500 CPU jezgri (računalnih procesorskih jedinica).
Organizatori, koji su i sami aktivni natjecatelji i članovi hrvatskih olimpijskih timova u informatici i srodnim područjima, poručili su da su zadatak osmislili iz perspektive sudionika - onako kako bi i sami željeli da izgleda kvalitetno i izazovno natjecanje.
Važnost događaja prepoznao je i Grad Zagreb, službeni pokrovitelj Algotrade Hackathona, a u ime gradonačelnika Tomislava Tomaševića sudionike je pozdravio Sven Lončar, poručivši da hackathoni studentima omogućuju brzi prijelaz od ideje do prototipa te predstavljaju most između teorijskog obrazovanja i stvarnog tržišta rada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare