VIDEO / Ovako funkcioniraju pametne naočale koje bi mogle zamijeniti mobitele

N1 Info
29. pro. 2025. 18:13
Unsplash/Ilustracija

Pametne ili pametne naočale s dodatnim funkcijama, koje su se prije nekoliko godina činile futurističkima, sada postaju praktični uređaji za komunikaciju, navigaciju, praćenje fitnessa, gledanje filmova i igranje videoigara, a izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, izjavio je da bi ovi uređaji mogli zamijeniti pametne telefone u sljedećem desetljeću.

Model Ray-Ban Meta Gen 2

Na tržištu je sve više modela i funkcija, a portal Tech Crunch objavio je popis naočala koje smatra idealnim za blagdansku kupovinu.

Model Ray-Ban Meta Gen 2 izgleda kao obične naočale, ali nudi kameru od 12 megapiksela (MP), otvorene zvučnike i pet mikrofona, uz 3K Ultra HD video, 32 GB prostora za pohranu i IPX4 vodootpornost.

Cijena ovih naočala je 379 dolara, a baterija traje do osam sati uz brzo punjenje.

Viture Luma Pro

Naočale Viture Luma Pro imaju Sonyjev mikro OLED zaslon koji pruža jasnu sliku od 1200 piksela na virtualnom zaslonu od 152 inča, s brzinom osvježavanja od 120 herca (Hz), širokim vidnim poljem od 52 stupnja i svjetlinom zaslona do 1000 nita, sve za 499 dolara.

Xreal One Pro

Model Xreal One Pro ima rezoluciju od 1080 piksela i virtualni zaslon od 171 inča, Bose zvučnike X1 čip, omogućuje praćenje pokreta glave i stabilan prikaz virtualnog sadržaja, a košta 649 dolara.

Meta Vanguard

Oakley Meta Vanguard idealne su za sportaše, s 3K videom, širokokutnom kamerom, IP67 zaštitom od prašine i vode te dodatnom baterijom u kućištu, a cijena im je 499 dolara.

RayNeo Air

Za početnike koji žele uštedjeti novac preporučuje se RayNeo Air s rezolucijom od 1080 piksela, virtualnim zaslonom dijagonale 201 inča, brzinom osvježavanja od 120 herca, a za ovaj uređaj treba izdvojiti 269 dolara.

Novi modeli pametnih naočala očekuju se na tržištu 2026. godine, uključujući Google-Xreal Aura, Snap Specs i Apple AI pametne naočale, koje obećavaju još lakše, diskretnije i funkcionalnije uređaje s AR i AI tehnologijama.

