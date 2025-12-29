VIDEO / Ovako funkcioniraju pametne naočale koje bi mogle zamijeniti mobitele

Unsplash/Ilustracija

Pametne ili pametne naočale s dodatnim funkcijama, koje su se prije nekoliko godina činile futurističkima, sada postaju praktični uređaji za komunikaciju, navigaciju, praćenje fitnessa, gledanje filmova i igranje videoigara, a izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, izjavio je da bi ovi uređaji mogli zamijeniti pametne telefone u sljedećem desetljeću.

Model Ray-Ban Meta Gen 2

Na tržištu je sve više modela i funkcija, a portal Tech Crunch objavio je popis naočala koje smatra idealnim za blagdansku kupovinu.

Model Ray-Ban Meta Gen 2 izgleda kao obične naočale, ali nudi kameru od 12 megapiksela (MP), otvorene zvučnike i pet mikrofona, uz 3K Ultra HD video, 32 GB prostora za pohranu i IPX4 vodootpornost.

Cijena ovih naočala je 379 dolara, a baterija traje do osam sati uz brzo punjenje.

Wandering around Miami Beach including on the Boardwalk while I play with these Ray-Ban Meta (Gen 2) Wayfarer glasses pic.twitter.com/kQr5r1nogb — Dan Levy ✡ דניאל לוי (@TheDanLevy) November 9, 2025

Viture Luma Pro



Naočale Viture Luma Pro imaju Sonyjev mikro OLED zaslon koji pruža jasnu sliku od 1200 piksela na virtualnom zaslonu od 152 inča, s brzinom osvježavanja od 120 herca (Hz), širokim vidnim poljem od 52 stupnja i svjetlinom zaslona do 1000 nita, sve za 499 dolara.

I've been using the new VITURE Luma Pro's for the last couple weeks, and I've been blown away.



- 4K-like, ultra-sharp display.



- The first ever on the go XR experience for the Nintendo Switch 2.



- Using the "spacewalker" App, you can view "immersive 3D", which is REAL TIME… pic.twitter.com/KQQW5CWsjL — Jon Valiagas (@jonvaliagas) July 8, 2025

Xreal One Pro

Model Xreal One Pro ima rezoluciju od 1080 piksela i virtualni zaslon od 171 inča, Bose zvučnike X1 čip, omogućuje praćenje pokreta glave i stabilan prikaz virtualnog sadržaja, a košta 649 dolara.

Meta Vanguard

Oakley Meta Vanguard idealne su za sportaše, s 3K videom, širokokutnom kamerom, IP67 zaštitom od prašine i vode te dodatnom baterijom u kućištu, a cijena im je 499 dolara.

Oakley Meta Vanguard: peak performance AI glasses packed with technologies that will help you hit those PRs. 💪🏼 pic.twitter.com/xyJCWQERjm — Boz (@boztank) September 18, 2025

RayNeo Air

Za početnike koji žele uštedjeti novac preporučuje se RayNeo Air s rezolucijom od 1080 piksela, virtualnim zaslonom dijagonale 201 inča, brzinom osvježavanja od 120 herca, a za ovaj uređaj treba izdvojiti 269 dolara.

A pair of glasses that shows a huge virtual screen right in front of you — that’s the RayNeo Air 3s Pro.💨 pic.twitter.com/qtXLNoUqfJ — F.O.L.A (@folaoftech) December 24, 2025

Novi modeli pametnih naočala očekuju se na tržištu 2026. godine, uključujući Google-Xreal Aura, Snap Specs i Apple AI pametne naočale, koje obećavaju još lakše, diskretnije i funkcionalnije uređaje s AR i AI tehnologijama.