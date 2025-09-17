Višemilijunska zemlja koja ima više konja nego ljudi

Ova azijska zemlja je 18. najveća zemlja na planetu Zemlji po površini, ali ima samo tri milijuna stanovnika.
Mongolija – zemlja konja
Najrjeđe naseljena zemlja na svijetu je Mongolija, zemlja bez izlaza na more koja se nalazi između istočne i središnje Azije.
To je 18. najveća zemlja na svijetu s populacijom od 3 milijuna. Zanimljivo je da zemlja ima blizu 4 milijuna konja, što znači da ima više konja nego ljudi. Gustoća naseljenosti Mongolije je 2,14 ljudi po četvornom kilometru.
Nomadske vojske na konjima
U Mongoliji konj ima središnju ulogu u životu. Nomadske vojske n18a konjima stvorile su golemo carstvo pod vodstvom Džingis-kana, koje se protezalo od Mađarske do Koreje. Konj je bio ključan za ratne pohode, komunikaciju i organizaciju Carstva, a Mongoli su zahvaljujući njemu bili gotovo nepobjedivi, piše Američki povijesni muzej.
Konj u svakodnevici
I danas, u 21. stoljeću, Mongolija ostaje konjanička kultura.
Ishrana se temelji na pet domaćih životinja – konjima, govedima, devama, ovcama i kozama – pri čemu je konj najcjenjeniji. Djeca uče jahati već s tri godine, a konjske utrke s malim jahačima i dalje su omiljen sport. Konj je simbol ponosa i radosti mongolskog naroda.
Povratak divljeg konja – takhija
Posebno mjesto zauzima takhi, divlji konj euroazijskih stepa. Smatran je simbolom slobode i snage, no u prirodi je izumro 1960-ih. Zahvaljujući programima ponovnog uvođenja, takhi se vratio na mongolske stepe i Gobi, što Mongoli doživljavaju kao obnovu dijela svog identiteta i nasljeđa.
Nakon Mongolije, najrjeđe naseljene zemlje su Namibija i Australija, s gustoćom naseljenosti od 3,14 odnosno 3,35 ljudi po četvornom kilometru. Zatim, Francuska Gvajana, Island, Surinam, Libija, Gvajana i Bocvana imale su gustoću naseljenosti između 3,62 i 4 ljudi po četvornom kilometru.
