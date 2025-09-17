Višemilijunska zemlja koja ima više konja nego ljudi

U Mongoliji konj ima središnju ulogu u životu. Nomadske vojske n18a konjima stvorile su golemo carstvo pod vodstvom Džingis-kana, koje se protezalo od Mađarske do Koreje. Konj je bio ključan za ratne pohode, komunikaciju i organizaciju Carstva, a Mongoli su zahvaljujući njemu bili gotovo nepobjedivi, piše Američki povijesni muzej.