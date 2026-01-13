Vrtlari masovno dodaju spužve u vrtove – evo zašto je to toliko važno

Iako može zvučati neobično, stare žute spužve koje se koriste za pranje posuđa i tanjura zapravo mogu pomoći u njezi vrta, potaknuti rast cvijeća, pomoći voću i povrću te ojačati živicu – pod uvjetom da je riječ o prirodnim spužvama.
Neočekivani dodatak kompostu
Naime, prirodne (ne sintetičke) spužve ubrajaju se među neobične predmete koje možete dodati u kompost kako biste dobili novo, bogato i hranjivo tlo za svoj vrt.
Međutim, postoji čitav niz drugih kućanskih predmeta koje možete dodati u kompostnu hrpu – uključujući i spužve za pranje posuđa, ali isključivo ako nisu sintetičke.
Stručnjak za vrtlarstvo Richard King dao je nekoliko savjeta kako maksimalno iskoristiti kućni otpad, otkrivajući neke neobične kompostabilne materijale na kojima će vam vrt biti zahvalan.
Celuloza ili lufa
„Kako se proljeće približava, s duljim danima i toplijim temperaturama, vrtlari će primijetiti da njihove kompostne hrpe sve bolje napreduju. Za one koji tek počinju s kompostiranjem, sada je idealno vrijeme za recikliranje.
Kompostne hrpe iznimno su korisne za tlo jer biljkama osiguravaju bogate hranjive tvari i predstavljaju odličan način vraćanja prirodi. Kompostiranjem ovih često zanemarenih materijala smanjuje se količina otpada, a istovremeno se tlo obogaćuje raznim hranjivim tvarima“, istaknuo je King.
Umjesto da bacate stare spužve, možete ih izrezati na manje komade i dodati u kompost. Ako su izrađene od prirodnih materijala poput lufe ili celuloze, izvrsne su za uravnoteživanje materijala bogatih dušikom i za upijanje vode, čime se kompost održava dovoljno vlažnim i pogodnim za mikrobnu aktivnost.
„Sintetičke kuhinjske spužve, međutim, nikada se ne smiju kompostirati jer mogu unijeti toksine u kompost“, upozorio je King.
