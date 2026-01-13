Vrtlari masovno dodaju spužve u vrtove – evo zašto je to toliko važno

Kada pomislite na kompost, vjerojatno vam na pamet padnu lišće, uvelo cvijeće, kore krumpira i banana te prezrele jabuke koje se dodaju na kompostnu hrpu i postupno se pretvaraju u hranjivi malč koji se potom raspoređuje po vrtu kako bi potaknuo rast biljaka i poboljšao kvalitetu tla, piše Express.