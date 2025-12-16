"Nije trebalo do toga doći"
Željko Kerum završio u zatvoru. Fani: Mislim da mu neću u posjet, vidjet ću
Željko Kerum završio je u zatvoru na Bilicama jer je izazvao prometnu nesreću. To je razljutilo i njegovu suprugu Fani, koja mu vjerojatno neće ni u posjet.
"Nije trebalo do toga doći, došlo je i gotovo sad... Ne bih puno išla u širinu. Ovo je bilo nepotrebno. Bio je bez vozačke i samim tim nije smio biti za volanom. Ima osobnog šofera na plaći koji ga vozi.
Materijalna šteta je tisuću eura, curi se nije ništa dogodilo. No to ne pravda činjenicu da je bez vozačke i da je sjeo za volan. Nosit će se s posljedicama, tako je kako je", rekla je Fani Kerum za Slobodnu Dalmaciju i dodala da više nije ljuta, ali da je na početku bila.
"Kako ću se osjećat, imam troje malodobne djece i tinejdžera koji idu u školu. Nisam ljuta nego eto... Ljuta sam bila prvi tren, normalno da sam podivljala momentalno, ali sad više nisam ljuta. Mislila sam da do ovoga doći neće, ali eto došlo je", rekla je te na pitanje hoće li mužu u posjet odgovorila: "Mislim da čak i neću, ali vidit ću."
Nije smio voziti
Podsjetimo, bivši splitski gradonačelnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum u zatvor na Bilicama završio je na 14 dana nakon što je izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom iako se za volanom nije smio nalaziti jer je ranijom sudskom odlukom upućen na ponovno polaganje vozačkog ispita.
Splitska policija je, bez navođenja identiteta, u utorak izvijestila da su u ponedjeljak na nadležni Općinski prekršajni sud odveli 65-godišnjaka za kojeg je provedenim istraživanjem utvrđeno da je 12. prosinca na području Splita izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom. Upravljao je osobnim vozilom prilaznim kolnikom, a dolaskom do mjesta događaja nakratko se zaustavio te pokrenuo vozilo prema naprijed odnosno uključivao se u promet.
"Prethodno se nije uvjerio da opisanu radnju može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu ili imovinu, uslijed čega je prednjim dijelom vozila udario u desnu bočnu stranu drugog osobnog vozila. Nakon prometne nesreće 65-godišnjak je krenuo vozilom unatrag na parkirališni prostor, napustio vozilo i mjesto događaja, a da nije s drugim sudionikom prometne nesreće popunio i potpisao europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijenio osobne podatke i podatke o vozilima", istaknuli su u splitskoj policiji.
Dodaju da je Kerum upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije, "s obzirom na to da mu je temeljem rješenja određeno da zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja".
"Muškarac je odveden na sud kojemu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna u visini od 1.160 eura. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana, nakon čega je predan u zatvor", kazali su u policiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare