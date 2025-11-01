Žene i majčinstvo u sjeni ruskog rata u Ukrajini

Slične sudbine dijelile su i žene iz drugih zemalja pod sovjetskom vlašću. Latvijka Dzydra Meldere, rođena 1928., borila se u partizanskom pokretu sa suprugom Laimonisom Lapom. Nakon njegove pogibije 1949. uhićena je i mučena u zloglasnoj zgradi NKVD-a u Rigi – „Uglovnoj kući“. „Ljudi koji to nisu doživjeli misle da je ispitivanje samo razgovor. Ali za njih si bio nitko, mogli su raditi što god žele“, zapisala je Dzydra godinama kasnije. Njene riječi, kao i mnoge druge, svjedoče o tome koliko je žensko tijelo bilo bojište ideologije.