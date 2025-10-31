Oglas

IZAZVANA PANIKA

Uznemireni čitatelji: Na zapadu Zagreba odjeknula glasna eksplozija. Evo što kažu u policiji

author
Vanja Deželić
|
31. lis. 2025. 23:02
>
23:16
policija noćna, policija, policijski auto, rotirka
PU istarska / Ilustracija

Građane zapadnog dijela Zagreba uznemirila je glasna eksplozija i vrlo brzo uslijedila je reakcija policije.

Oglas

"Prema prvim informacijama, nije ništa ozbiljnije, najvjerojatnije pirotehnika", poručili su nam u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

No, to tek treba potvrditi. Ako i jest pirotehnika, bila je iznimno glasna obzirom na uznemirene reakcije naših čitatelja.

Neslužbeno se doznaje, piše 24sata, da je riječ o pirotehničkom sredstvu koje je bačeno na livadu kod Zorkovačke ulice.

Teme
eksplozija policija zagreb zapad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ