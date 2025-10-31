Uznemireni čitatelji: Na zapadu Zagreba odjeknula glasna eksplozija. Evo što kažu u policiji

IZAZVANA PANIKA
Građane zapadnog dijela Zagreba uznemirila je glasna eksplozija i vrlo brzo uslijedila je reakcija policije.
"Prema prvim informacijama, nije ništa ozbiljnije, najvjerojatnije pirotehnika", poručili su nam u Policijskoj upravi zagrebačkoj.
No, to tek treba potvrditi. Ako i jest pirotehnika, bila je iznimno glasna obzirom na uznemirene reakcije naših čitatelja.
Neslužbeno se doznaje, piše 24sata, da je riječ o pirotehničkom sredstvu koje je bačeno na livadu kod Zorkovačke ulice.
