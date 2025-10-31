"OČUVANJE DEMOKRACIJE"
CNN: Obama će uskoro predstaviti plan borbe protiv Trumpa
Bivši američki predsjednik Barack Obama nekada je bio siguran da će Amerika preživjeti Donalda Trumpa. Danas više nije toliko uvjeren.
Ali, četrdeset četvrti predsjednik SAD-a i dalje može okupiti tisuće ljudi ili nazvati kalifornijskog guvernera Gavina Newsoma kako bi razgovarali o njegovom planu za novo precrtavanje izbornih okruga. No prijatelji koji s njim redovito razgovaraju kažu da je osam godina nakon izlaska iz Bijele kuće u njegovu poruku nade i promjene počela prodirati tjeskoba i tama, piše CNN.
Iako se tijekom Bidenovih godina namjerno povukao iz prvog plana, zadržavši ipak status najvećeg donatora i sakupljača sredstava Demokratske stranke, Barack Obama i njegovi suradnici sada preispituju tu strategiju tišine te bi uskoro mogli predstaviti konkretan plan.
Boji se, naime, da bi pokušaji Donalda Trumpa da blokira demokrate iz pozicija moći, kao i njegovi pozivi na zatvaranje liberalnih institucija ili procesuiranje političkih protivnika, mogli onemogućiti novoj generaciji demokrata da uopće dođe do izražaja.
"Šteta je toliko duboka da zahtijeva i drukčiji pristup općenito, ali i konkretnije uključivanje predsjednika Obame", rekao je Eric Holder, bivši državni odvjetnik i dugogodišnji Obamin prijatelj.
"Ako ostanemo usredotočeni, ako se angažiramo i ako smo spremni raditi, država i demokracija mogu preživjeti. Bit će štete, to je neizbježno, nećemo dobiti svaku bitku", dodao je Holder.
Kako Obama sam zna reći u privatnim razgovorima:
"Ako imaš uvjerenja, a ona nikad nisu na kušnji - onda su to samo pomodne fraze."
Između javnog povratka i političke tišine
Kampanja za umjerene demokratske guvernere, poput Mikie Sherrill u New Jerseyju i Abigail Spanberger u Virginiji, lakši je dio Obaminog angažmana.
Ono s čime se bori, kažu izvori iz stranke, jest što raditi ostalih dana u godini - i kako djelovati u narednim godinama.
Obama ima 64 godine, a toliko je dugo izvan Bijele kuće da će dijete rođeno dan prije nego što je prvi put izabran iduće godine već moći glasovati.
Sjedinjene Države danas nisu zemlja bez crvenih i plavih država, kakvom ih je opisivao na Demokratskoj konvenciji 2004., niti su postale postrasna nacija kakvoj su se mnogi nadali nakon izbora prvog crnog predsjednika.
"Zgrožen je koliko se bogati prilagođavaju Trumpu"
Ljudi bliski Obami kažu da je iznenađen i zgrožen koliko je pripadnika bogate elite iz njegovog društvenog kruga napravilo ustupke Trumpu.
Zato sada kontaktira poslovne i institucionalne lidere, potičući ih da ne popuštaju pred pritiskom administracije, čak ni ako to ide u korist njihovih interesa.
Obama se, prema izvorima CNN-a, priprema i za moguća politički motivirana procesuiranja koja Trump potiče u Ministarstvu pravosuđa. Razmišlja i treba li, po tradiciji, pozvati Trumpa na proljetno otvorenje svog predsjedničkog centra u Chicagu, zajedno s ostalim živućim predsjednicima. Trump bi to vjerojatno odbio - ali bi, da se pojavi, iskoristio priliku da napadne Obamu i demokrate.
Još više ga brine što učiniti ako Vrhovni sud potpuno ukine Zakon o glasačkim pravima ili ga dodatno oslabi. Također ga muče scenariji mogućih sukoba između saveznih imigracijskih agenata i nacionalne garde u gradovima, kao i pitanje što ako Trump pokuša ostati na vlasti i nakon isteka mandata.
"Ne želi ponovno biti vođa stranke - bio je vođa slobodnog svijeta. Ali ponekad jednostavno mora reći što misli", rekao je jedan njegov bliski poznanik.
"Nitko nije očekivao da će biti ovako loše. Svakoga dana pravna država doslovno visi o koncu."
"Demokratima i dalje treba njegov glas"
Obama zna da više nije lice nove generacije, ali se pita treba li ipak ponovno preuzeti ulogu moralnog kompasa stranke.
Za mnoge liberalne birače i medijske figure Obama ostaje nostalgični simbol vremena kada su intelektualnost i progresivnost imale težinu, a svijet se činio smislenijim.
"Ljudi koji su bili djeca za vrijeme njegova mandata danas izrađuju TikTok videe o njemu", rekao je Rob Flaherty, demokratski strateg i komunikacijski savjetnik.
"U ovom trenutku demokratima treba netko tko može uvjerljivo braniti liberalnu demokraciju - a Obama je jedan od najučinkovitijih glasova koje imamo."
Još uvijek najutjecajniji demokrat
Kandidatkinje Spanberger i Sherrill zatražile su upravo Obamu, a ne Bidena ili Harris, da im pomogne u kampanji. U Kaliforniji, tim guvernera Gavina Newsoma nije ni testirao popularnost Bidena ni Harris - Obama je jedini koji i dalje mobilizira demokrate i pridobiva neovisne birače.
Obama je nedavno promijenio stav o precrtavanju izbornih okruga, podržavši Newsomov plan da se Kalifornija suprotstavi republikanskom manevru u Teksasu.
"Ako je jedna stvar jasna o predsjedniku Baracku Obami, to je da mu je duboko stalo do demokracije, pristojnosti i dostojanstva koje zahtijeva vođenje tako raznolike nacije", rekao je Isaac Bryan, 33-godišnji zastupnik iz Los Angelesa.
No Bryan priznaje da se Obamin utjecaj s vremenom smanjuje:
"Svi moramo prihvatiti da više nismo "najcool" generacija. Za novu generaciju, Obama više nema onaj isti šarm koji je imao za nas."
