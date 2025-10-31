Obama se, prema izvorima CNN-a, priprema i za moguća politički motivirana procesuiranja koja Trump potiče u Ministarstvu pravosuđa. Razmišlja i treba li, po tradiciji, pozvati Trumpa na proljetno otvorenje svog predsjedničkog centra u Chicagu, zajedno s ostalim živućim predsjednicima. Trump bi to vjerojatno odbio - ali bi, da se pojavi, iskoristio priliku da napadne Obamu i demokrate.