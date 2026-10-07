Asteroid u Sunčevom sustavu dobio ime po hrvatskom fizičaru

Bosanac je bio ugledni hrvatski fizičar koji je uvelike doprinio popularizaciji astronomije i astronautike u Hrvatskoj, nadahnuvši generacije kroz svoj znanstveni rad i približavanje znanosti javnosti. Kao vrhunski znanstvenik, Bosanac cijeli je svoj radni vijek njegovao i poticao međunarodnu suradnju. Njegova vizija nadilazila je granice, što je iznova dokazivao organizacijom izuzetnih međunarodnih konferencija na koje su se s poštovanjem odazivali vodeći svjetski stručnjaci, danas i mnogi nobelovci. Posebnu, neiscrpnu strast i pažnju posvećivao je znanostima i tehnologijama vezanim za svemir.