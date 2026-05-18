Asteroid veličine plavetnog kita danas prolazi pokraj Zemlje, evo gdje ga možete gledati

Novootkriveni asteroid 2026 JH2 danas će proći vrlo blizu Zemlje, a prolazak će se moći pratiti uživo putem interneta zahvaljujući projektu Virtual Telescope Project.
Oglas
Asteroid, koji je otkriven 10. svibnja u sklopu astronomskog programa Mount Lemmon Survey u američkoj Arizoni, procjenjuje se na između 16 i 35 metara širine, što je otprilike veličina odraslog plavetnog kita ili malonogometnog igrališta.
Najbliže Zemlji asteroid će biti danas u 17:23 po GMT-u, kada će proći na udaljenosti od oko 91.000 kilometara, odnosno približno 24 posto prosječne udaljenosti između Zemlje i Mjeseca. Kretat će se brzinom većom od 31.000 kilometara na sat.
Stručnjaci naglašavaju da nema nikakve opasnosti od udara ni za Zemlju ni za Mjesec, javlja BBC.
Prijenos uživo započinje danas u 19:45 po GMT-u na YouTube kanalu projekta Virtual Telescope Project, pod uvjetom da vremenski uvjeti u Italiji budu povoljni, piše portal Space.
Prijenos možete gledati OVDJE.
Zvijezde će ostavljati duge tragove
Osnivač projekta Gianluca Masi objasnio je da će asteroid tijekom promatranja biti vrlo brz u odnosu na pozadinu zvjezdanog neba, no napredni teleskopi precizno će ga pratiti.
“Vidjet ćemo ga kao oštru točku svjetlosti koja se kreće među zvijezdama, dok će zvijezde zbog praćenja asteroida ostavljati duge tragove”, rekao je Masi za Space.com.
Iako asteroid nije moguće vidjeti golim okom, tijekom najbližeg prolaska bit će dovoljno sjajan da ga zabilježe teleskopi smješteni u talijanskom Mancianu.
Asteroid 2026 JH2 klasificiran je kao asteroid blizak Zemlji. Takvi objekti redovito prolaze relativno blizu našeg planeta, no većina ne predstavlja nikakvu prijetnju.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas