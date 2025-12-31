Sredozemno more
Istraživanje pokazuje da su velike bijele psine pred izumiranjem
Velike bijele psine u Sredozemnom moru u opasnosti su od nestanka, a ilegalni ribolov značajno doprinosi njihovu propadanju.
Na to upozorava istraživanje američkih znanstvenika, provedeno u partnerstvu s britanskom humanitarnom organizacijom Blue Marine Foundation. Istraživači navode da se neke od najugroženijih vrsta – uključujući velike bijele psine – prodaju na ribljim tržnicama u sjevernoj Africi, piše BBC.
Velike bijele psine jedna su od više od 20 vrsta morskih pasa u Sredozemlju koje su zaštićene međunarodnim pravom, što znači da je njihov izlov i prodaja protuzakonita.
Međutim, praćenjem ribarskih luka na mediteranskoj obali sjeverne Afrike, znanstvenici su otkrili da je samo tijekom 2025. ondje ubijeno najmanje 40 velikih bijelih psina. BBC je također pronašao i neovisno provjerio snimke sa društvenih mreža na kojima se vide zaštićene vrste morskih pasa kako se mrtve iskrcavaju u sjevernoafričkim lukama.
Jedna snimka prikazuje veliku bijelu psinu kako se izvlači na obalu s ribarskog broda u Alžiru. Druga, snimljena u Tunisu, prikazuje glave i peraje za koje se čini da pripadaju kratkoperajnom maku – također ugroženoj i zaštićenoj vrsti – kako se pripremaju za prodaju.
Posljednje utočište morskih pasa
Glavni istraživač, dr. Francesco Ferretti sa sveučilišta Virginia Tech u SAD-u, objasnio je da su populacije mnogih vrsta morskih pasa – osobito velikih bijelih – u Sredozemlju posljednjih desetljeća dramatično opale.
„Nijedan drugi morski prostor ne izlovljava se poput Sredozemnog mora“, rekao je za BBC News znanstveni tim dok je krajem 2025. radio na istraživačkom brodu uz obalu Sicilije.
„Utjecaj industrijskog ribolova stalno se pojačava… i moguće je da će u bliskoj budućnosti potpuno izumrijeti.“
Populacija velikih bijelih psina u Sredozemlju sada je prema Međunarodnoj uniji za očuvanje prirode (IUCN) klasificirana kao kritično ugrožena.
U najnovijem pokušaju pronalaska i proučavanja ovih predatora, dr. Ferretti i njegov tim radili su u Sicilijanskom tjesnacu – području između Sicilije i sjeverne Afrike koje je identificirano kao „posljednje uporište“ u Sredozemlju za nekoliko ugroženih vrsta morskih pasa.
Jedan od glavnih ciljeva misije bio je postaviti satelitsku oznaku za praćenje na veliku bijelu psinu – nešto što dosad nikada nije učinjeno u Sredozemnom moru.
Kako bi to pokušali, istraživači su donijeli više od tri tone mamaca – brodski kontejner pun smrznute skuše i ostataka tune, kao i 500 litara ulja od tune za stvaranje „masnog traga“ koji morski psi mogu nanjušiti sa stotinama metara udaljenosti.
Unatoč dvotjednom radu – mamčenju mora, uzimanju uzoraka morske vode radi potrage za DNK morskih pasa i korištenju podvodnih kamera – istraživači nisu uspjeli pronaći nijednu životinju za označavanje.
Zabilježili su tek kratak prizor jedne modrulje putem podvodnih kamera.
„To je obeshrabrujuće“, rekao nam je dr. Ferretti. „Samo pokazuje koliko je ovaj ekosustav degradiran.“
Dok je tim tragao za preživjelim psinama, zaprimili su i dojave da je mlada velika bijela psina ulovljena i ubijena u sjevernoafričkom ribolovu – svega 20 nautičkih milja od mjesta na kojem su radili.
Nije jasno je li ta životinja slučajno zapela u ribolovnoj opremi ili je bila namjerno ulovljena.
Dr. Ferretti i njegov tim procjenjuju da je duž te obale ulovljeno više od 40 velikih bijelih psina. „To je jako puno za kritično ugroženu populaciju“, rekao je.
Morski psi na prodaju
Istraživači zajedno sa svojim kolegama u sjevernoj Africi nadziru nekoliko ribarskih luka u regiji. Naš rad s BBC-jevim forenzičkim timom također pokazuje da se zaštićeni morski psi love, iskrcavaju i nude na prodaju u zemljama poput Tunisa i Alžira.
Pronašli smo snimke objavljene na društvenim mrežama koje prikazuju veliku bijelu psinu iskrcanu u ribarskoj luci u Alžiru, kao i još jednog velikog morskog psa za kojeg se čini da je zaštićeni kratkoperajni mako, kako se priprema za prodaju na kolicima na ribljoj tržnici u Tunisu.
Pravila koja štite morske pse složena su. Trenutačno 24 ugrožene vrste imaju međunarodnu pravnu zaštitu – uključujući makoe, morske anđele, lisice i čekićare.
Europska unija i 23 države oko Sredozemlja potpisale su sporazum prema kojem se te vrste ne smiju „zadržavati na brodu, pretovarivati, iskrcavati, prenositi, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju“.
Međunarodni sporazum navodi da se „moraju pustiti natrag u more neozlijeđeni i živi, gdje god je to moguće“. Ta pravila, međutim, ne rješavaju problem slučajnog ulova, a provedba se razlikuje od zemlje do zemlje.
James Glancy iz organizacije Blue Marine rekao je za BBC News da je njegovo vlastito istraživanje otkrilo više velikih bijelih psina na prodaju na tuniskim ribljim tržnicama. No dodao je da u toj činjenici postoji i paradoksalna nada.
„To pokazuje da još uvijek ima divljeg života“, rekao je. „I ako to uspijemo sačuvati, postoji šansa za oporavak.“
Što se može učiniti?
U siromašnijim zajednicama sjeverne Afrike ribari koji ulove morskog psa često se suočavaju s izborom – nahraniti obitelj ili vratiti ugroženu vrstu u more.
Sara Almabruk iz Libijskog društva za morsku biologiju kaže da je većina ulova u sjevernoafričkim vodama slučajna, ali dodaje: „Zašto bi bacili morske pse natrag u more kada moraju prehraniti svoju djecu?
Ako ih se podupre i obuči za održiviji ribolov, neće loviti velike bijele psine – niti morske pse uopće.“
James Glancy iz Blue Marinea dodao je da, ako zemlje oko Sredozemlja budu surađivale, „postoji nada“.
„Ali“, upozorio je, „moramo djelovati vrlo brzo.“
