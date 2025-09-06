Ptice strvinari pred izumiranjem, u Hrvatskoj preostao jedino bjeloglavi sup

Za zaštitu ptica strvinara poduzimaju se mnogi konzervacijski napori u Africi, Aziji i Europi. Među njima je i projekt LIFE SUPport, pokrenut 2023. u Hrvatskoj uz potporu programa LIFE EU-a, Fonda za zaštitu okoliša i Ureda za udruge Vlade s ciljem unaprjeđenja stanja jedine hrvatske gnijezdeće populacije bjeloglavog supa, koja se održala na području kvarnerskih otoka, te nastavka stvaranja još boljih preduvjeta za širenje populacije i na kopneni dio Hrvatske.