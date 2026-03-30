Kolibrići piju ogromnu količinu alkoholnog nektara. Ali, opijaju li se?

Ljudi su znatiželjna bića. U moru smislenih i besmislenih pitanja koja nam padnu na pamet je i ona opijaju li se i druge životinje poput ljudi? Imamo li u životinjskom carstvu nekoga s kime bismo popili piće?
Kad su u pitanju čimpanze, da, čini se tako. Što je s pčelama? Da, neke od njih se "natope". Muhe također "stradaju" od izvora hrane bogate etanolom. A zahvaljujući nekim novim istraživanjima objavljenim u Royal Society Open Science, možemo dodati kolibriće na popis životinja s kojima bismo mogli popiti piće.
Kolibrići piju alkoholni nektar. Pa zašto ne izgledaju pijano?
Znanstvenici koji proučavaju konzumaciju nektara otkrili su da neki cvjetovi prirodno sadrže male količine etanola zbog fermentacije. Izloženost alkoholu rutinski je dio prehrane nekih životinja, piše Vice.
U kontroliranim promatranjima, Annini kolibrići (vrsta Calypte anna) pokazali su jasnu sklonost nektaru s vrlo niskim udjelom alkohola, oko manje od 1 posto. Njihov interes opao je čim se udio alkohola povećao. Nije dovoljno da ih se napije. Oni su umjereni u konzumaciji.
Istraživači su uspjeli potvrditi da piju alkohol analizirajući njihovo perje, otkrivajući nusprodukt metabolizma etanola, etil glukuronid. To znači da tijela kolibrića prerađuju alkohol na način sličan našem, s velikom razlikom u veličini i svrsi.
Kolibrići konzumiraju nevjerojatnu količinu nektara svaki dan, do svoje pune tjelesne težine, a ponekad čak i znatno više od toga. To znači da se tragovi etanola mogu s vremenom i nakupiti. Procjene sugeriraju da je njihov proporcionalni unos alkohola dnevno otprilike jednak ljudskom konzumiranju jednog malog piva dnevno. Jedina je razlika u tome što kolibrićima alkohol treba za preživljavanje jer gotovo neprestano troše svoje zalihe kalorija samo da bi ostali živi, piše Vice.
Ono što još uvijek nije jasno jest imaju li ove niske razine alkohola ikakav utjecaj na ponašanje ili biologiju kolibrića. Istraživači sumnjaju da bi moglo biti kompromisa ili koristi, ali bit će potrebno mnogo više istraživanja kako bi se točno utvrdilo što su.
