Kolibrići piju ogromnu količinu alkoholnog nektara. Ali, opijaju li se?

Kolibrići konzumiraju nevjerojatnu količinu nektara svaki dan, do svoje pune tjelesne težine, a ponekad čak i znatno više od toga. To znači da se tragovi etanola mogu s vremenom i nakupiti. Procjene sugeriraju da je njihov proporcionalni unos alkohola dnevno otprilike jednak ljudskom konzumiranju jednog malog piva dnevno. Jedina je razlika u tome što kolibrićima alkohol treba za preživljavanje jer gotovo neprestano troše svoje zalihe kalorija samo da bi ostali živi, piše Vice.