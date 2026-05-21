Budućnost ratovanja
S dužinom od 55 metara i težinom od 240 tona – vojni brod bez zapovjednog mosta, kuhinje i prostora za posadu
Brod je dug 55 metara, težak 240 metričkih tona i dizajniran za djelovanje bez ljudi na brodu, čime su uklonjene uobičajene strukture na tradicionalnim brodovima poput zapovjednog mosta, smještaja i unutarnjih prostora namijenjenih posadi.
Brod, koji je razvila DARPA, agencija za napredna istraživanja američkog Ministarstva obrane, dio je programa „Brod bez potrebe za posadom”, poznatog pod akronimom NOMARS.
Cilj projekta je testirati arhitekturu broda u kojoj odsutnost posade nije naknadna prilagodba, nego temeljna pretpostavka projekta — od konstrukcije trupa do sustava upravljanja i održavanja.
Autonomni brod bez posade
Defiant je porinut 11. kolovoza 2025. godine u brodogradilištu Everett Ship Repair u Everettu, u saveznoj državi Washington. Ceremonija je slijedila pomorsku tradiciju razbijanja boce o trup te predstavila plovilo koje je, prema DARPA-i, od početka zamišljeno tako da nikada ne primi čovjeka na brod.
U konfiguraciji koju je objavila agencija nema kabine za zapovjednika, soba, dnevnih boravaka ni unutarnjih prolaza namijenjenih kretanju mornara.
Budući da projekt ne predviđa posadu, navigacijski, pogonski, upravljački i nadzorni sustavi moraju funkcionirati bez tima na brodu koji bi obavljao rutinska podešavanja ili izravno intervenirao tijekom misije, prenosi Naval News.
Ta karakteristika razlikuje Defiant od brodova koji se nazivaju „opcionalno s posadom”, a koji mogu djelovati sa ili bez ljudi.
U slučaju USX-1, odsutnost ljudi je trajna, prema DARPA-i, i utječe na dizajn trupa, unutarnji raspored, težinu i sustave potrebne za održavanje plovidbe tijekom duljih razdoblja na moru.
Promjene u dizajnu trupa
Na tradicionalnom brodu značajan dio projekta mora zadovoljiti ljudske potrebe i zahtjeve.
To uključuje zapovjedni most, kuhinju, kupaonice, smještajne prostore, ventilaciju, pristupne rute, stepenice, hodnike, sigurnosne sustave i radne prostore za posadu.
Na USX-1 Defiantu te strukture nisu dio dizajna koji je osmislila DARPA.
Uklanjanjem elemenata povezanih s ljudskom prisutnošću program nastoji procijeniti inženjerske prednosti u područjima poput veličine, cijene, pouzdanosti, hidrodinamičke učinkovitosti, otpornosti na otvoreno more i zaštite od ometanja. Agencija te ciljeve navodi kao dio programa NOMARS.
Promjena utječe i na proces proizvodnje.
Prema DARPA-i, Defiant ima aerodinamičan trup kako bi se olakšala proizvodnja i održavanje u standardnim lučkim objektima i brodogradilištima treće razine, koja se obično koriste za jahte, tegljače i servisne brodove.
Projekt tako ispituje model gradnje koji je manje ovisan o velikim vojnim brodogradilištima.
Nakon porinuća Defiant je prošao završna testiranja prije izlaska na more.
DARPA je 4. rujna 2025. objavila da je plovilo započelo produženu demonstraciju izdržljivosti i pouzdanosti nakon što je obavilo provjere prije isplovljavanja u blizini Port Angelesa, također u državi Washington.
Osamog rujna brod je stigao u Port Hueneme u Kaliforniji nakon završetka svog prvog putovanja preko otvorenog mora.
Prema agenciji, putovanje je obuhvatilo više od 1.100 nautičkih milja i završeno je za pet dana, polazeći iz Port Angelesa.
Dolazak u kalifornijsku bazu omogućio je nova testiranja u području koje američka mornarica koristi za aktivnosti s besposadnim sustavima.
Vojno osoblje eskadrile USVRON One pratilo je evaluaciju kako bi promatralo performanse autonomnog broda tijekom manevara i procedura povezanih s pomorskim operacijama.
Opskrba gorivom na moru bez ljudi na brodu
Tijekom boravka u Port Huenemeu tim NOMARS demonstrirao je postupak opskrbe gorivom na moru bez posade na Defiantu.
Za test je umjesto goriva korištena voda, no DARPA je izvijestila da je cilj demonstracije bio što vjernije simulirati operativni koncept opskrbe gorivom.
Operacija je uključivala prelazak preko linije, spajanje sonde za opskrbu gorivom i pumpanje — bez ijedne osobe na brodu USX-1.
Agencija je također izvijestila da je brod izvodio manevre velikom brzinom, približavajući se brzini od 20 čvorova u ravnoj liniji, te da je obavljao ulaske, izlaske, pristajanja i odvajanja koristeći svoj autonomni sustav.
Takva testiranja ključna su za procjenu dugotrajnih misija jer se besposadno plovilo ne može oslanjati na mornare za prihvat crijeva, podešavanje kablova ili izvođenje uobičajenih fizičkih zadataka tijekom pomorskih operacija.
U tom kontekstu autonomija mora obuhvatiti ne samo navigaciju rutom nego i procedure u luci, reakcije na kvarove i interakciju s drugim sredstvima na moru.
Otpornost na djelovanje na otvorenom oceanu
Tijekom ceremonije porinuća Greg Avicola, voditelj programa NOMARS, izjavio je da Defiant osporava ideju kako nije moguće izgraditi brod sposoban za djelovanje na otvorenom moru bez ljudi.
Prema njegovim riječima, plovilo je dizajnirano za duga putovanja, može djelovati pri stanju mora 5 bez gubitka performansi i preživjeti teže uvjete, nastavljajući operacije nakon prolaska oluja.
Avicola je također rekao da brod nije „širi nego što je potrebno” za smještaj opreme i da nema „ljudskih prolaza” o kojima bi dizajneri morali voditi računa.
Ta izjava sažima tehničku logiku koju je predstavila DARPA: ukloniti iz dizajna sve što postoji isključivo radi prisutnosti članova posade.
Međutim, odsutnost ljudi na plovilu dio izazova prenosi na pouzdanost sustava.
Bez mornara koji bi mijenjali dijelove, popravljali mehaničke kvarove ili obavljali hitne popravke, brod mora održavati opremu funkcionalnom tijekom dugih razdoblja u pomorskom okruženju, gdje korozija, vibracije, valovi i vremenski uvjeti utječu na rad plovila.
USX-1 Defiant i napredak autonomnih brodova
USX-1 Defiant pokazuje kako se dizajn plovila mijenja kada se ljudska prisutnost više ne smatra projektnim zahtjevom.
Umjesto prilagodbe konvencionalnog broda za automatizirani rad, NOMARS polazi od konfiguracije u kojoj se autonomni sustavi, pojednostavljeni trup i odsutnost unutarnjih prostora za posadu tretiraju kao središnji elementi.
Za sada nema javne potvrde da će Defiant biti masovno proizveden ili da će dovesti do stvaranja velike operativne klase.
Dostupne informacije pokazuju da brod i dalje ostaje demonstrator, a podatke tijekom probnih vožnji prikupljaju DARPA i američka mornarica.
Ipak, već u ovoj fazi projekt proširuje područje testiranja autonomnih pomorskih sustava.
Defiant nije mali vodeni dron, nego plovilo teško stotine tona, sposobno za prelazak oceana, manevriranje u lukama i simulacije opskrbe gorivom bez posade na brodu.
Na temelju rezultata prikupljenih tijekom testiranja američka mornarica moći će procijeniti koje se tehnologije NOMARS-a mogu integrirati u buduće pomorske platforme.
Do tada Defiant ostaje studija slučaja vojnih plovila bez mosta, bez smještaja i bez unutarnjih prostora namijenjenih mornarima.
