Potpuna pomrčina Mjeseca u nedjelju: Iz ovih gradova ćete je moći gledati i teleskopom!

N1 Info
05. ruj. 2025. 19:40
pomrčina mjeseca
Hrvatski astronomski savez

U nedjelju 7. rujna 2025. dogoditi će se potpuna pomrčina Mjeseca i biti će vidljiva iz naših krajeva. Naime, Mjesec će skoro točno proći sredinom Zemljine sjene, javlja Hrvatski astronomski savez.

Nađite mjesto s čistim horizontom prema istoku

Onima koji žele motriti pomrčinu Mjeseca sami, od samog početka vidljivosti iz Hrvatske, preporučamo da pronađu mjesto koje ima čisti horizont prema istoku odnosno jugoistoku.

Prvi dio pomrčine iz Hrvatske neće biti vidljiv obzirom da Mjesec izlazi oko 19:30 kada će biti potpuno pomračen pa će biti moguće vidjeti totalitet pomrčine i nakon toga izlazak Mjeseca iz Zemljine sjene, poručuju iz Hrvatskog astronomskog saveza.

pomrcina_mjeseca_dijagram-712x478
Hrvatski astronomski savez

Tijek pomrčine Mjeseca

  • 17:28 – Ulazak Mjeseca u Zemljinu polusjenu (nije vidljivo)
  • 18:27 – Početak djelomične pomrčine (nije vidljivo)
  • 19:24 – Izlazak Mjeseca (vidljivo)
  • 19:30 – Početak potpune pomrčine – Mjesec poprima crvenu boju (vidljivo)
  • 20:11Maksimum pomrčine – Mjesec je u središtu Zemljine sjene (vidljivo)
  • 20:52 – Završetak potpune pomrčine (vidljivo)
  • 21:56 – Završetak djelomične pomrčine (vidljivo)
  • 22:55 – Izlazak Mjeseca iz Zemljine polusjene (vidljivo)

Gdje ćete moći pogledati pomrčinu Mjeseca kroz teleskop?

Koprivnica

Mjesto: Gradski bazeni Cerine
Vrijeme: 19:15 – 22:55
Organizator: Astronomsko društvo Koprivnica

Korčula

Mjesto: na putu Juraja
Vrijeme: 20:00 – 23:00
Organizator: Astronomska udruga Korčula

Kutina


Mjesto: Zvjezdarnica Kutina
Vrijeme: 19:00 – 22:00
Organizator: Astronomsko društvo „Ivan Štefek“ – Kutina

Lošinj


Mjesto: Ridimutak Beach​ (Nerezine)
Vrijeme: 19:30 – 23:00
Organizator: Astronomsko društvo “Leo Brenner”​


Pula


Mjesto: Pulska zvjezdarnica (Monte Zaro)
Vrijeme: 19:30 – 23:00
Organizator: Astronomsko društvo Istra – Pula

Split


Mjesto: Zvjezdarnica na Mosoru
Vrijeme: 19:30 – 22:00
Organizator: Zvjezdano selo Mosor​

Sisak


Mjesto: pored stadiona Hrvatskog nogometnog kluba Segesta
Vrijeme: 19:30 – 21:30
Organizator: Prirodoslovno astronomsko društvo Sisak

Zadar


Mjesto: Dračevac Zadarski 44.091756, 15.293915
Vrijeme: 19:00 – 2200
Organizator: Astronomsko astronautičko društvo Zadar

Kako nastaje pomrčina?

Pomrčina Mjeseca nastaje ulaskom Mjeseca u Zemljinu sjenu, a pritom je Mjesec obasjan crvenom svjetlošću koja se raspršila prolazeći kroz Zemljinu atmosferu.

Potpunom pomrčinom Mjeseca nazivamo pojavu kada cijeli Mjesec uđe u Zemljinu sjenu, pojava kada samo dio Mjesečevog diska uđe u Zemljinu sjenu naziva se djelomična pomrčina, ako Mjesec prolazi samo kroz Zemljinu polusjenu imamo pomrčinu u polusjeni.

Za vrijeme potpune pomrčine Mjesec nikad ne pada u potpunu tamu već poprima crveno-smeđu nijansu. Ova je pojava nastaje radi loma svjetlosti u Zemljinoj atmosferi koja se u ovom slučaju ponaša poput prizme.

Zemljina atmosfera najviše raspršuje plavu svjetlost (radi čega je nebo danju plavo), a crvena svjetlost koja se ne rasprši potpuno u Zemljinoj atmosferi nastavlja svoj put prema Mjesecu i čini ga crvenim.

