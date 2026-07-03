znanstvenici traže hitne mjere
U Jadranu primijetili zabrinjavajuću promjenu: "To je upozorenje"
Znanstvenici su tijekom 148 dana pratili ribarske koće na otvorenom moru Jadrana te obavili 859 promatranja u dvjema regijama i na različitim vrstama koća.
„Danas je najlakši način da pronađete dobre dupine taj da potražite ribarske koće“, rekao je Giovanni Bearzi, jedan od autora istraživanja i predsjednik organizacije Dolphin Biology and Conservation iz Italije.
Hrane se neželjenim organizmima
„Mnoge od njih prate dupini koji u njihovom tragu traže hranu i skupljaju ostatke.
Kad kažem da skupljaju ostatke, mislim da se hrane i odbačenim ulovom te drugim neželjenim organizmima. Dupini prate koće jer prirodnog plijena ima vrlo malo. A zašto ga ima malo? Zato što je more prelovljeno.
Sredozemno more jedno je od područja s najvećim intenzitetom ribolova na svijetu. Ribolovni pritisak u Sredozemlju dvostruko je veći od razine koju Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) smatra održivom“, kaže Bearzi.
Znanstvenici su tijekom 148 dana pratili ribarske koće na otvorenom moru Jadrana te obavili 859 promatranja u dvjema regijama i na različitim vrstama koća.
Osiromašeni morski ekosustav
Dupini su oduvijek pratili ribarske brodove, no istraživači ističu da je takvo ponašanje posljednjih desetljeća postalo znatno učestalije. Istraživanje provedeno na Jadranu tijekom 1990-ih pokazalo je da je dupine pratilo oko 10 posto koća, dok je u novom istraživanju u jednom području čak 76 posto koća bilo praćeno dupinima.
Prema autorima studije, mnoge životinje kojima ponestaje prirodnog plijena počinju tražiti hranu u blizini ljudi, poput polarnih medvjeda koji pretražuju odlagališta otpada. U osiromašenom morskom ekosustavu ribarske koće mogu predstavljati jednostavan izvor hrane.
Iako su dupini izrazito prilagodljive životinje i vjerojatno su naučili da je lakše uloviti ribu u tragu ribarskog broda, to ne znači da je takvo ponašanje za njih korisno.
Opasnosti po dupine
Dr. Randall Reeves, jedan od autora istraživanja i predsjednik Odbora znanstvenih savjetnika Američke komisije za morske sisavce, rekao je:
„Poznato je da se dobri dupini povremeno ozlijede ili uginu zbog ribarskih mreža te da hranjenje iza koća može utjecati na njihovu prehranu, društvenu organizaciju i komunikaciju.
Dupini također mogu pretrpjeti oštećenje sluha zbog dugotrajne izloženosti buci ribarskih brodova. Međutim, u moru koje je prelovljeno pronalazak dovoljno prirodnog plijena daleko od koća može biti pretežak. Čini se da je za ove životinje prihvaćanje rizika bolja opcija nego gladovanje.“
Bearzi dodaje da mladunci takvo ponašanje uče od svojih majki.
Sve ih je manje u Jadranu
„Mladi dupini prate koće zajedno sa svojim majkama, promatraju odrasle kako traže hranu i usvajaju takvo ponašanje. Ono se prenosi kulturno.“
Nekada je u Jadranu živjelo mnogo više običnih dupina.
„Obični dupini više nisu uobičajeni“, rekao je Bearzi. „Osim na nekoliko manjih područja u Jadranu, praktički su nestali. Jedna je vrsta gotovo iščezla, a to nije dobar znak. To je upozorenje.“
Znanstvenici traže hitne mjere
Znanstvenici pozivaju na hitne mjere zaštite morske bioraznolikosti te upozoravaju da bi trebalo odustati od destruktivnog ribolova koćama kako bi se zaštitili dupini i očuvali morski ekosustavi.
„Kad sam bio mlađi, želio sam samo proučavati ponašanje dupina. Tada uopće nisam razmišljao o utjecaju čovjeka. No tijekom godina svjedočili smo nestanku čitavih zajednica dupina.
Kad bi se zaustavio destruktivni ribolov, morski bi se resursi vrlo brzo oporavili. Dupini bi ponovno mogli loviti svoj prirodni plijen, kao što su to činili stoljećima na ovom području.
Lovite manje. Lovite na manje destruktivne načine. To je zapravo glavna poruka“, zaključio je Bearzi.
Studija „Oslanjanje dobrih dupina na ribarske koće u područjima Jadrana osiromašenima plijenom“, objavljena u časopisu Frontiers,rezultat je rada Giovannija Bearzija, Silvije Bonizzoni, Nathana B. Fureyja i Randalla R. Reevesa, istraživača koji desetljećima proučavaju ponašanje dupina u Sredozemnom moru, piše Guardian.
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