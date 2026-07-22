NEVJEROJATNO JEFTINO
Ljudi s nevjericom gledaju stan u Dolomitima. Jeftiniji je od boljeg automobila
U malom planinskom naselju Cellino di Sopra na sjeveru Italije prodaje se stan od 72 četvorna metra koji je odmah useljiv.
Ima dvije spavaće sobe, terasu s pogledom na planine i garažu, a prodavatelji za njega traže 45.000 eura. Talijani ne mogu vjerovati da se na rubu Dolomita još može pronaći tako povoljan stan.
U mjestu Cellino di Sopra, malom zaseoku općine Claut u Furlanskim Dolomitima, novog vlasnika traži stan površine 72 četvorna metra. Cijena mu je danas gotovo nevjerojatnih 45.000 eura, što je znatno manje od cijena nekretnina u poznatim alpskim odredištima poput Cortine d'Ampezzo.
"Moj je cilj ljudima pokazati da u planinama postoje mjesta u kojima su cijene stanova i dalje niske te da nekretnina može stajati manje od automobila", rekao je za talijanski list Il Messaggero agent za nekretnine Alessio Piccinato.
Dvije spavaće sobe, terasa i garaža
Prema riječima agenta, stan je odmah useljiv. Nalazi se u zgradi iz 1980-ih te ima dvije spavaće sobe, kuhinju, dnevni boravak, kamin, peć, terasu s pogledom na planine i garažu.
Nekretnina je u utorak još uvijek bila dostupna na internetskoj stranici agencije za nekretnine.
Piccinato ističe da to nije usamljen slučaj. Slične i razmjerno povoljne nekretnine mogu se pronaći i u mjestima Frisanco, Val Colvera i Vals.
Najčešći kupci, kaže, talijanski su parovi u dobi između 55 i 60 godina koji traže mir, opuštanje i bijeg od gradske vreve.
Obitelji s malom djecom ipak su opreznije jer su ta mjesta nešto udaljenija od zdravstvenih ustanova.
Za područje su zainteresirani i stranci
Za nekretnine u ovom dijelu Dolomita, osim Talijana, zanimaju se i kupci iz inozemstva, među ostalim iz SAD-a, Poljske i Mađarske.
Piccinato smatra da se nekretnine isplati kupovati sada, prije nego što manje poznata planinska mjesta otkrije veći broj turista i cijene porastu.
U Malim Dolomitima nude i kuće za jedan euro
Cijena od 45.000 eura vrlo je niska, no u Dolomitima je, barem na papiru, moguće kupiti nekretninu i još jeftinije.
Na području takozvanih Malih Dolomita (tal. Piccole Dolomiti) nedavno je pokrenut projekt oživljavanja napuštenih sela i zaustavljanja iseljavanja stanovništva iz planinskih krajeva. Inicijativu pod nazivom "Zelene općine – Mali Dolomiti nude dom za jedan euro" pokrenula je planinska zajednica Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti.
Napuštene i često vrlo derutne kuće žele prepustiti novim vlasnicima koji se moraju obvezati da će ih temeljito obnoviti i ponovno osposobiti za stanovanje.
Kupovna cijena od jednog eura zato ne znači da će nekretnina u konačnici biti jeftina. Kupci moraju računati na visoke troškove obnove.
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