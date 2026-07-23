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Ovo su najjeftinija europska odredišta za obiteljski odmor: Pivo već od tri eura, a obroci po pristupačnim cijenama
Obitelji koje žele uštedjeti na ljetovanju ove bi godine najbolju vrijednost za novac mogle pronaći u Portugalu, Bugarskoj i Španjolskoj.
Novo istraživanje otkrilo je koja su najjeftinija europska odredišta za turiste.
Popis najpovoljnijih destinacija za obiteljski odmor u Europi objavljen je u izvješću Post Office Travel Money Family Holiday Report 2026.
Istraživanje uspoređuje cijene svakodnevnih troškova odmora u 22 popularne destinacije.
Laura Plunkett, voditeljica odjela Post Office Travel Money, rekla je:
"Otkrili smo velike razlike u cijenama među europskim ljetovalištima obuhvaćenima istraživanjem, što znači da je važnije nego ikad prije dobro istražiti troškove prije odlaska na odmor."
Donosimo destinacije koje su trenutno najpovoljnije za obiteljski budžet.
1. Algarve, Portugal
Algarve je proglašen najpovoljnijim odredištem za obitelji prema izvješću za 2026. godinu.
Košarica od deset osnovnih turističkih proizvoda i usluga – uključujući ručak i večeru za četveročlanu obitelj, pića, kremu za sunčanje i sredstvo protiv komaraca – stoji ukupno 139,65 funti, što je najmanje među svim destinacijama. Cijene su pritom pale za 2,7 posto u odnosu na prošli srpanj, piše Daily Mail.
Kava stoji svega 1,27 funti, pivo 2,62 funte, a čaša vina 3,49 funti, što Algarve čini odličnim izborom za obitelji koje paze na troškove.
2. Sunny Beach, Bugarska
Sunny Beach na bugarskoj obali Crnog mora zauzeo je drugo mjesto s ukupnim troškom od 142,16 funti.
Iako su cijene porasle za 9,3 posto u odnosu na prošlu godinu, zadržao je drugo mjesto na ljestvici.
Ovo ljetovalište nudi i najjeftiniju obiteljsku večeru s pićem, koja stoji 73 funte, u usporedbi sa 78 funti u Algarveu.
3. Lanzarote, Kanarski otoci
Lanzarote je treći s ukupnim troškom od 147 funti.
U popularnom ljetovalištu Costa Teguise cijene su pale za 2,8 posto, pa je Lanzarote najbolje rangirana od čak osam španjolskih destinacija uključenih u istraživanje.
Uz plaže, vulkanske krajolike i brojne mogućnosti za planinarenje, Lanzarote je odličan izbor za povoljan odmor.
4. Menorca, Baleari
Menorca je zauzela četvrto mjesto s ukupnim troškom od 151 funte.
Ručak od dva slijeda za dvije odrasle osobe u prosjeku stoji 27,96 funti, dok su i ostale cijene vrlo pristupačne.
Kava stoji 2,18 funti, pivo 3,06 funti, a čaša vina 3,93 funte.
5. Costa Brava, Španjolska
Costa Brava zauzela je peto mjesto s ukupnim troškom od 155 funti.
Ova španjolska regija godinama je među omiljenim destinacijama britanskih turista, posebno mjesta poput Lloret de Mara i Platja d'Aro.
Prosječna cijena piva iznosi 2,23 funte, dok obiteljska večera od tri slijeda s vinom i bezalkoholnim pićima stoji 86,73 funte.
6. Tenerife, Kanarski otoci
Tenerife je šesti s ukupnim troškom od 158,31 funtu.
Najveći Kanarski otok poznat je po brojnim obiteljskim plažama, vulkanskim krajolicima i bogatoj turističkoj ponudi.
Kava stoji 1,75 funti, pivo 2,62 funte, a sredstvo protiv komaraca 5,24 funte, što ga svrstava među povoljnije destinacije.
7. Marmaris, Turska
Turska ljetovališta i dalje nude dobru vrijednost za novac, unatoč negativnim posljedicama sukoba na Bliskom istoku.
Iako je vrijednost turske lire u godinu dana pala gotovo 10 posto, troškovi odmora u Marmarisu porasli su za čak 23 posto na 159 funti.
Zbog toga je Marmaris pao s prvog mjesta prošle godine na sedmo mjesto ove godine.
Obiteljima nudi velik izbor smještaja, plaže, izlete brodom, vodene sportove i druge aktivnosti.
8. Costa del Sol, Španjolska
Costa del Sol zauzela je osmo mjesto s ukupnim troškom od 163 funte.
Kava stoji 1,75 funti, pivo 2,97 funti, a obrok od tri slijeda može se pronaći za manje od 82 funte.
Najpoznatija mjesta uključuju Malagu, Marbellu, Puerto Banús i Nerju.
9. Costa Blanca, Španjolska
Costa Blanca ima ukupni trošak od 173,41 funte.
Pivo stoji 3,49 funti, a ručak od dva slijeda 31,45 funti.
Regija je poznata po nekim od najčišćih plaža u Španjolskoj.
Španjolska je ove godine postavila novi rekord s 794 plaže s Plavom zastavom, od kojih se 151 nalazi upravo na Costa Blanci.
Plava zastava dodjeljuje se plažama koje zadovoljavaju visoke standarde kvalitete mora, čistoće i infrastrukture.
10. Pafos, Cipar
Deseto mjesto pripalo je Pafosu na Cipru s ukupnim troškom od 177,18 funti.
Izvješće je objavljeno u trenutku kada 46 posto britanskih obitelji planira povećati budžet za ovogodišnje ljetovanje zbog rasta cijena.
Ipak, istraživanje pokazuje da je 85 posto obitelji na posljednjem odmoru premašilo planirani budžet za čak 49 posto, potrošivši u prosjeku 380 funti više od planiranih 771 funte.
Najveći razlog prekoračenja troškova bili su hrana i piće.
Najskuplje odredište
Na drugom kraju ljestvice našao se Sorrento u Italiji, proglašen najskupljim ljetovalištem u istraživanju, s prosječnim troškom od 268 funti.
Velik dio tog iznosa otpada na večeru za četveročlanu obitelj, koja u prosjeku stoji 150 funti.
Cijene u Sorrentu gotovo su trećinu više nego u drugoj talijanskoj destinaciji uključenoj u istraživanje te gotovo dvostruko više nego u pobjedničkom Algarveu.
Laura Plunkett zaključila je:
"Utvrdili smo velike razlike u cijenama među europskim ljetovalištima, pa je važnije nego ikad unaprijed istražiti koliko će vam novca trebati za obroke, pića i ostale uobičajene turističke troškove."
Dodala je da će obitelji koje još nisu rezervirale ljetovanje najbolju vrijednost za novac pronaći u Portugalu, Španjolskoj i bugarskim ljetovalištima na Crnom moru.
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