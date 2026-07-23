Hrvati o najdepresivnijem gradu u državi, jedan se posebno istaknuo: "Sivilo na svakom koraku"

Rasprava se nije zaustavila samo na pojedinačnim gradovima. Mnogi su istaknuli da se ne radi o izoliranim slučajevima, već o cijelim regijama koje odaju dojam beznađa. "Hrpa gradova po Slavoniji, Baniji, Lici, Gorskom Kotaru visi na zadnjim koncima i za koje desetljeće to će biti gradovi duhova", napisao je jedan korisnik, opisujući prizore napuštenih poslovnih prostora i kuća koje više nitko nikada neće kupiti. U tom kontekstu spomenuti su i Knin, za koji neki kažu da ima "lošu energiju", Gospić, gdje se i 30 godina nakon rata vide rupe od metaka na fasadama, te Obrovac i Benkovac kao primjeri teške depresije u dalmatinskom zaleđu, prenosi Večernji list.