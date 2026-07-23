Korupcija u sportu
Most nakon akcije u HOO-u: Pljuvanje u lice mladim sportašima
Iz Mosta su se u četvrtak osvrnuli na uhićenja u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) te ustvrdili da korupcija u hrvatskom sportu "nije iznimka nego sustav pred kojim su Plenkovićeva vlast i institucije godinama zatvarale oči".
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Pozdravili su akciju policije i Uskoka u kojoj je uhićen direktor olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota, dok su pretrage provedene i kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača, te naglasili da je Most godinama upozoravao na korupciju u sportu i razotkrivao korupcijske skandale i afere u sportskim savezima i HOO-u.
Podsjetili su da je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić 18. lipnja predao Uskoku kompletnu dokumentaciju i podnio kaznene prijave zbog sumnji na zlouporabe položaja i ovlasti, trgovanje utjecajem, prijevare u gospodarskom poslovanju te krivotvorenje službenih i poslovnih isprava.
A gdje su godinama bile institucije i kako je moguće da su se u sportskim savezima i HOO-u gomilale sumnje na fiktivne račune, netransparentno trošenje novca, luksuzne večere i skupe hotelske smještaje, a da Porezna uprava, DORH i druga nadležna tijela nisu pravodobno reagirala?, upitali su iz Mosta.
'Pljuvanje u lice mladim sportašima'
To je, kažu, pljuvanje u lice mladim sportašima i talentima za koje nije bilo dovoljno novca.
"Novac koji je trebao biti uložen u razvoj sportaša, bolje uvjete treniranja i sportske programe završavao je, prema sumnjama koje institucije sada istražuju, u korist pojedinaca koji su od hrvatskog sporta napravili privatni bankomat”, naglasili su iz Mosta.
Posebno je skandalozno, ocijenili su, što je Vlada Andreja Plenkovića Zlatka Matešu, čovjeka koji je godinama bio na čelu HOO-a dok su se u sustavu gomilale afere, ponovno predložila za člana Nadzornog odbora Croatia Airlinesa. Umjesto utvrđivanja odgovornosti, Vlada mu je "osigurala rezervnu" i dobro plaćenu poziciju u državnoj tvrtki te poslala poruku da se odgovorni ne sankcioniraju nego zbrinjavaju, upozorili su.
Da je Vlada doista štitila hrvatski sport, Mateša bi odgovarao za sustav koji je vodio, a ne bio nagrađivan novom funkcijom, ustvrdili su te najavili da će Most nastaviti inzistirati na potpunom rasvjetljavanju svih okolnosti i utvrđivanju odgovornosti svih uključenih, bez obzira na njihovu funkciju ili političku zaštitu.
„Hrvatski sport mora pripadati sportašima, trenerima, djeci i mladim talentima, a ne mafiji u kravatama i političkim pokroviteljima koji su ga godinama koristili za vlastite interese”, istaknuli su iz Mosta u priopćenju.
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