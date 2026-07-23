Most nakon akcije u HOO-u: Pljuvanje u lice mladim sportašima

Posebno je skandalozno, ocijenili su, što je Vlada Andreja Plenkovića Zlatka Matešu, čovjeka koji je godinama bio na čelu HOO-a dok su se u sustavu gomilale afere, ponovno predložila za člana Nadzornog odbora Croatia Airlinesa. Umjesto utvrđivanja odgovornosti, Vlada mu je "osigurala rezervnu" i dobro plaćenu poziciju u državnoj tvrtki te poslala poruku da se odgovorni ne sankcioniraju nego zbrinjavaju, upozorili su.