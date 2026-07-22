STRUČNJACI SU ZABRINUTI
Njemačkom se širi invazivna vrsta zmija: Brani se ugrizima i omatanjem oko mete
S odlagališta otpada Mörsbach u zapadnom Pfalzu Njemačkom se širi invazivna vrsta zmije koja zabrinjava stručnjake za zaštitu prirode.
Lokalni stručnjak za gmazove dosad ih je ulovio više od 300 te objasnio zašto ta zmija predstavlja prijetnju bioraznolikosti u zemlji.
Njemačkom se širi invazivna vrsta zmije poznata kao Coluber viridiflavus, piše Euronews. Nijemci je nazivaju Zornnatter, što u doslovnom prijevodu znači "ljutita zmija", jer je poznata po tome da se, kada se osjeti ugroženom, žestoko brani ugrizima i omatanjem oko napadača.
Stručnjak za gmazove Huber Laufer, koji ih godinama traži diljem zemlje, dosad je ulovio više od 300 jedinki, a pritom je i sam više puta bio ugrizen.
"Kad je uhvatite, pokušat će vas ugristi. No ako ima priliku pobjeći, učinit će upravo to. Ako je ostavite na miru, neće vam učiniti ništa", objasnio je Laufer.
Ugriz ove zmije usporedio je s boli koju osjetite kada posegnete u grm kupina i zadobijete nekoliko manjih ogrebotina. Zbog toga ova vrsta zapravo nije opasna za ljude. Mnogi stručnjaci njezinu prisutnost čak smatraju znakom očuvanog prirodnog okoliša.
Prepoznatljiva je po crnoj boji s sitnim žuto-zelenim uzorkom. Zbog dobro kamuflirane ljuskave kože gotovo je nevidljiva u travi, a može narasti i do dva metra.
Prema podacima organizacije Artenschutz Franken, koja se zalaže za očuvanje bioraznolikosti u Njemačkoj, velik broj ovih zmija strada pod kotačima automobila.
Zašto to predstavlja problem u Njemačkoj?
Vrsta Coluber viridiflavus prirodno obitava u južnoj Francuskoj i Italiji, no u Njemačkoj se smatra invazivnom vrstom koja ugrožava domaće životinje, a time i bioraznolikost, navodi Euronews.
Kako objašnjava Laufer, koji zmije lovi na odlagalištu otpada u gradu Zweibrückenu, cilj je što prije uloviti i ukloniti ovu vrstu. Prema njegovim zapažanjima, na tom području gotovo da više nema guštera kojima se zmije ponajviše hrane.
"Ako nema ničega drugoga, jedu miševe ili mlade štakore, ali gušteri su im omiljena hrana", rekao je.
Laufer procjenjuje da su zmije na odlagalište stigle 2017. godine zajedno s otpadom.
"Gotovo sigurno je među njima bila skotna ženka, nakon čega su se razmnožile", smatra on.
Danas na odlagalištu i u njegovoj okolici živi nekoliko stotina jedinki. Budući da ovoj vrsti odgovaraju više temperature, često se zadržavaju ispod krovne ljepenke jer se ona brzo zagrijava.
"Ako ugledate zmiju, prijavite to"
Lokalna tvrtka Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken, koja upravlja odlagalištem otpada, pozvala je sve koji misle da su u regiji uočili ovu zmiju da svoje opažanje prijave i prilože fotografiju.
Isto preporučuje i Laufer, koji je ove godine već zaprimio oko 25 prijava.
"Ljudi su pogreškom prijavljivali i druge domaće vrste, ali radije ćemo dobiti prijavu bjelouške nego da neka Coluber viridiflavus ostane neprijavljena", zaključio je.
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