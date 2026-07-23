Primorac odgovorio Varvodiću na prozivke



"S velikim sam iznenađenjem pročitao i pismo Josipa Varvodića. On se obraća predstavnicima Skupštine HOO-a na način koji implicira da sami nisu sposobni donijeti odgovorne i moralne odluke, podcjenjuju se njihovo iskustvo, integritet i sposobnost razlikovanja ispravnog od pogrešnog. Cijela hrvatska javnost zna da u kadrovskoj politici HOO-a godinama participiraju osobe koje danas podupiru Varvodića i javno i tajno. S druge strane, ne postoji ni jedna osoba zaposlena u HOO-u za čije sam zapošljavanje ikada bio odgovoran ili u njemu sudjelovao", stoji u priopćenju predsjednika Hrvatskog tekvondo saveza Primorca.