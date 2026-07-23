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Stuttgart

Napad nožem u trgovačkom centru, napadač u bijegu: Policija pretražuje zgradu

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23. srp. 2026. 12:31
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Police cars are lined up in front of the New Caste in Stuttgart, southern Germany, on August 8, 2020, prior to a demonstration against the restrictions amid the coronavirus pandemic. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)
THOMAS KIENZLE / AFP

Nakon napada nožem na ženu u trgovačkom centru Milaneo u Stuttgartu policija je zatvorila cijeli objekt. U tijeku je potraga za osumnjičenim napadačem.

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Žrtva je 46-godišnja žena. "Trenutačno pretpostavljamo da je ozlijeđena nožem", rekao je glasnogovornik policije za BILD.

Osumnjičeni se vjerojatno još nalazi u trgovačkom centru

Osumnjičeni napadač i dalje je u bijegu. Policija je pokrenula opsežnu akciju te potpuno blokirala trgovački centar u Stuttgartu. Zatvoreni su svi ulazi i izlazi iz centra Milaneo.

Prema navodima policije, postoji mogućnost da se osumnjičenik još uvijek nalazi u zgradi. Zbog toga pripadnici interventnih snaga pretražuju trgovački centar u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg.

U međuvremenu djelatnici hitne medicinske pomoći pružaju pomoć teško ozlijeđenoj 46-godišnjoj ženi.

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stuttgart napad nožem trgovački centar

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