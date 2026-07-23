Stuttgart
Napad nožem u trgovačkom centru, napadač u bijegu: Policija pretražuje zgradu
Nakon napada nožem na ženu u trgovačkom centru Milaneo u Stuttgartu policija je zatvorila cijeli objekt. U tijeku je potraga za osumnjičenim napadačem.
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Žrtva je 46-godišnja žena. "Trenutačno pretpostavljamo da je ozlijeđena nožem", rekao je glasnogovornik policije za BILD.
Osumnjičeni se vjerojatno još nalazi u trgovačkom centru
Osumnjičeni napadač i dalje je u bijegu. Policija je pokrenula opsežnu akciju te potpuno blokirala trgovački centar u Stuttgartu. Zatvoreni su svi ulazi i izlazi iz centra Milaneo.
Prema navodima policije, postoji mogućnost da se osumnjičenik još uvijek nalazi u zgradi. Zbog toga pripadnici interventnih snaga pretražuju trgovački centar u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg.
U međuvremenu djelatnici hitne medicinske pomoći pružaju pomoć teško ozlijeđenoj 46-godišnjoj ženi.
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