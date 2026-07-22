Lidl i Kaufland ulaze u novi sektor

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Njemačka maloprodajna grupa Schwarz, vlasnica Lidla i Kauflanda, najavila je ulazak u sektor upravljanja podacima, signalizirajući da u idućim godinama namjerava proširiti kapacitete kako bi uspješno konkurirala tehnološkim divovima uz koncept "digitalnog suvereniteta".

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„Tvrtka ustraje u tim planovima", izjavio je izvršni direktor Schwarz Digitsa, tehnološkog ogranka grupe Schwarz, Christian Müller prilikom otvaranja novog kampusa u Bad Friedrichshallu na jugozapadu Njemačke.

Unatrag nekoliko dana Müller samostalno vodi taj ogranak, nakon odlaska njegovog dugogodišnjeg sudirektora Rolfa Schumanna.

Javnost povezuje grupu Schwarz s trgovačkim lancimaLidlom i Kauflandom, a njezin tehnološki ogranak želi izgraditi poziciju europske alternative velikim američkim tvrtkama za upravljanje podacima, poput Amazon Web Servicesa i Microsoft Azurea.

Müller nije iznio konkretne ciljeve, rekavši tek da očekuje „vrlo dobar rast prihoda”, istaknuvši veliku potražnju za projektima koji su u fazi pripreme.

U financijskoj godini koja je završila u veljači Schwarz Digits ostvario je prihod od 2,2 milijarde eura, za 16 posto veći nego u financijskoj 2024/2025., zahvaljujući ponajprije valu potražnje za uslugama upravljanja podacima.

'Digitalni suverenitet'

Poslovanje Schwarz Digitsa usmjereno je na „digitalni suverenitet” koji bi vladama i drugim tvrtkama trebao zajamčiti kontrolu nad lokacijom pohrane njihovih podataka i pristupom i zamijeniti oslanjanje za usluge američkih i kineskih tehnoloških tvrtki.

Ideja digitalnog suvereniteta isprva je dočekana sa skepsom, rekao je Müller, ali potražnja je u međuvremenu toliko porasla da moramo određivati ​​prioritete među projektima klijenata.

Iz tvrtke Schwarz Digits poručili su da žele upravljati velikim mrežama poslužitelja i pružati usluge pohrane podataka, iznajmljivanja računalnih kapaciteta i alata za umjetnu inteligenciju.

'Želimo da se podaci pohranjuju tamo gdje su zakoni i vrijednosti identični našim korporativnim vrijednostima'

Ogranak je u početku zamišljen kao IT odjel za Lidl i Kaufland, a u međuvremenu je počeo pružati usluge i vanjskim klijentima.

Sredinom studenog prošle godine grupa je krenula s gradnjom podatkovnog centra u Lübbenauu, u saveznoj zemlji Brandenburg, s planiranim ulaganjima u idućih pet do 15 godina od 11 milijardi eura, navodi novinska agencija dpa.

Prva faza gradnje trebala bi biti dovršena do kraja 2027. godine, a podaci bi se, kako je tom prilikom rekao Schumann, trebali koristiti za obuku modela umjetne inteligencije.

Grupa želi sama odlučivati o svojim podacima, rekli su na svečanosti početka radova Schumann i Müller. Podaci su "nafta 21. stoljeća, novi kod u kojem je pohranjeno naše znanje", naglasio je Müller za Bild.

"Želimo da se podaci pohranjuju tamo gdje su zakoni i vrijednosti identični našim korporativnim vrijednostima", poručili su tada iz tvrtke.

Schwarz Group prošle je godine ostvario ukupan prihod od 185,6 milijardi eura, oslonjen ponajprije na rezultate Lidla i Kauflanda.