Prema medijskim napisima, Raos je priznao da je po Pavlekovu nalogu potpisivao isplate te je istražiteljima opisao kome je sve nosio gotovinu s Pavlekova popisa, koji je pronađen kod osumnjičemog Nenada Erora na graničnom prijelazu Bregana 31. siječnja 2026., kada je kod sebe imao neprijavljenih preko 116.000 eura u gotovini.