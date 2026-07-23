OGLASIO SE I USKOK
Uhićen direktor u HOO-u Damir Šegota i njegova supruga. Istražitelji upali i kod Krajača
Uskok je u četvrtak izvijestio o novim uhićenjima i tzv. hitnim dokaznim radnjama poput pretresa, a neslužbeno se doznaje da su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damir Šegota i njegova supruga, dok pretrage traju i kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača.
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Portal Index neslužebno doznaje da je Šegota osim za pranje novca osumnjičen i za primanje mita. Njegovu suprugu za sada terete samo za pranje novca.
Uskok je ne otkrivajući detalje izvijestio da uhićenja i hitne dokazne radnje po njihovom nalogu provodi specijalna policijska antikorupcijska jedinica PNUSKOK, na području Zagreba u odnosu na više osoba radi koruptivnih kaznenih djela.
Neslužbeno se doznaje da je u tijeku i pretres prostorija koje koristi glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, no on navodno nije uhićen.
Uskok je objavio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.
Raos dopunio obranu, izrazvo teretio Šegotu?
Uhićenja su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio obranu u aferi u kojoj je prvoosumnjičeni bivši direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek, a istražuje se sumnja na nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura.
Bivši glavni tajnik Skijaškog saveza Raos, neslužbeno doznaju 24sata, izravno je teretio upravo Damira Šegotu i opisao kako mu je davao novac. Raos je bio glavni operativac Vedrana Pavleka, s njim je potpisivao lažne fakture pomoću kojih je kroz 11 godina izvučeno 30 milijuna eura.
Prema medijskim napisima, Raos je priznao da je po Pavlekovu nalogu potpisivao isplate te je istražiteljima opisao kome je sve nosio gotovinu s Pavlekova popisa, koji je pronađen kod osumnjičemog Nenada Erora na graničnom prijelazu Bregana 31. siječnja 2026., kada je kod sebe imao neprijavljenih preko 116.000 eura u gotovini.
Na tom su se popisu, prema pisanju medija, nalazile i osobe iz Hrvatskog olimpijskog odbora, među njima glavni tajnik Siniša Krajač te direktor Ureda olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota i njegov sin.
Turudić: U Pavlekovom laptopu pronađeno 120.000 dokumenata
Glavni državni Ivan Turudić jučer je, gostujući u Dnevniku HRT-a, na pitanje hoće li biti novih optužnica u ovom slučaju, potvrdio da će biti postupaka.
"Vodimo istragu u Skijaškom savezu pa ćemo vidjeti kuda će nas to odvesti. U laptopu gospodina Pavleka pronađeno je 120.000 dokumenata, to je ogroman posao, a još je i vrijeme godišnjih odmora", ustvrdio je.
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