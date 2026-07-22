Ispod površine SAD-a otkriveno bogatstvo koje bi moglo izazvati potrese na globalnom tržištu

Litij je posljednjih godina postao jedan od najtraženijih sirovinskih resursa jer je ključna komponenta litij-ionskih baterija koje se koriste u računalima, mobilnim telefonima, električnim vozilima, električnim alatima, vojnoj opremi i sustavima za pohranu energije, ali i u proizvodnji legura za zrakoplovnu industriju. Trenutačno je Australija najveći svjetski proizvođač litija, dok Kina zauzima drugo mjesto te dominira njegovom preradom i potrošnjom.