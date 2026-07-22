ZALIHE ZA TISUĆU GODINA
Ispod površine SAD-a otkriveno bogatstvo koje bi moglo izazvati potrese na globalnom tržištu
Američki geološki zavod (USGS) objavio je rezultate istraživanja prema kojima bi se u regiji Apalača moglo nalaziti oko 2,3 milijuna metričkih tona litija čija bi eksploatacija bila gospodarski isplativa.
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Procjenjuje se da bi takve zalihe mogle nadomjestiti čak 328 godina američkog uvoza tog strateški važnog metala, prenosi USGS.
Analiza pokazuje da se najveći dio nalazišta nalazi u Južnim Apalačima, gdje se procjenjuje oko 1,43 milijuna metričkih tona litijeva oksida. Dodatnih približno 900 tisuća metričkih tona moglo bi se nalaziti na području saveznih država Maine i New Hampshire.
Količina litija procijenjena u istraživanju bila bi dovoljna za proizvodnju oko 1,6 milijuna velikih baterijskih sustava za stabilizaciju elektroenergetskih mreža, baterija za približno 130 milijuna električnih automobila, čak 180 milijardi prijenosnih računala ili svjetsku opskrbu prijenosnim računalima tijekom tisuću godina, uz razinu potražnje iz 2025. Istodobno bi se od tih zaliha moglo proizvesti oko 500 milijardi mobilnih telefona, odnosno približno 60 uređaja za svakog stanovnika Zemlje.
"Rezultati ovog istraživanja pokazuju da Apalači sadrže dovoljno litija za zadovoljavanje rastućih potreba Sjedinjenih Država, što predstavlja važan doprinos sigurnosti opskrbe u razdoblju snažnog rasta globalne potražnje", rekao je ravnatelj USGS-a Ned Mamula. Dodao je kako su Sjedinjene Države prije tridesetak godina bile vodeći svjetski proizvođač litija te da ovo otkriće ukazuje na velik potencijal za ponovno jačanje američke neovisnosti u opskrbi ključnim mineralima.
Australija najveći svjetski proizvođač litija
Litij je posljednjih godina postao jedan od najtraženijih sirovinskih resursa jer je ključna komponenta litij-ionskih baterija koje se koriste u računalima, mobilnim telefonima, električnim vozilima, električnim alatima, vojnoj opremi i sustavima za pohranu energije, ali i u proizvodnji legura za zrakoplovnu industriju. Trenutačno je Australija najveći svjetski proizvođač litija, dok Kina zauzima drugo mjesto te dominira njegovom preradom i potrošnjom.
Znanstvenici navode da su litijem bogati pegmatiti u sjevernim Apalačima nastali prije više od 250 milijuna godina tijekom procesa oblikovanja planinskog lanca. Tada su visoke temperature i snažni tlakovi uzrokovali taljenje dijela stijena u Zemljinoj kori, među kojima su neke bile bogate litijem.
Taj se geološki proces odvijao u vrijeme kada su se, zbog pomicanja tektonskih ploča, Afrika, Europa i Sjeverna Amerika spojile u superkontinent Pangeu.
Slični litijevi pegmatiti mogu se pronaći i u dijelovima Irske i Portugala, područjima koja su u geološkoj prošlosti bila povezana s Apalačima.
Nalazišta litijevih pegmatita u Apalačima već desetljećima privlače pozornost geologa. Područje Kings Mountaina u Sjevernoj Karolini bilo je lokacija prvog velikog iskorištavanja litijevih pegmatita u SAD-u, dok su značajna istraživanja provedena i na nalazištima u saveznoj državi Maine.
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