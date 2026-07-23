opuštanje ili borba za mjesto
VIDEO / Snimke s hrvatske plaže izazvale burnu raspravu: "Ovo više nije odmor"
Na društvenim mrežama videosnimke koje prikazuju stanje na gradskoj plaži u Makarskoj izazvale su burne reakcije.
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Ljetna sezona na hrvatskoj obali u punom je jeku, a s njom i prizori koji iz godine u godinu potiču rasprave. Ovoga puta u središtu pozornosti je Makarska, gdje su se snimke s jedne od najposjećenijih gradskih plaža brzo proširile društvenim mrežama.
Na videosnimkama i fotografijama vidi se plaža koja je već prijepodne ispunjena posjetiteljima do posljednjeg mjesta. Ručnici su postavljeni gotovo jedan do drugoga, između njih su ležaljke, suncobrani i dječje igračke, a slobodnog prostora gotovo da i nema. Mnogi turisti tako traže tek nekoliko slobodnih četvornih metara uz more.
Komentari pljušte sa svih strana
Prizori su izazvali brojne reakcije. Dok jedni smatraju da je takva gužva neizbježan dio vrhunca turističke sezone na najpopularnijim jadranskim odredištima, drugi ističu da godišnji odmor u takvim uvjetima ne mogu ni zamisliti.
U komentarima se moglo pročitati da takvo kupanje više nalikuje borbi za prostor nego opuštanju. Neki su napisali da ih na tako pretrpanu plažu ne bi privukli ni novcem, dok su drugi poručili da nakon godine dana rada očekuju prije svega mir i mogućnost bezbrižnog odmora, a ne potragu za slobodnim kutkom među mnoštvom ljudi.
Fotografije s glavne gradske plaže podijelio je i mještanin Mladan Govorko, koji je uz njih napisao da je plaža već oko 11 sati prijepodne bila potpuno puna. Njegova objava brzo je privukla veliku pozornost i potaknula novu raspravu o masovnom turizmu na hrvatskoj obali.
Unatoč kritikama, neki upozoravaju da takvi prizori nisu ništa novo. Smatraju da su glavne gradske plaže u Makarskoj već desetljećima među najposjećenijima na Jadranu, pa gužve u vrhuncu sezone nisu iznenađenje, nego očekivan dio ljeta. Onima koji žele više mira savjetuju posjet manjim uvalama ili plažama izvan gradskih središta.
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