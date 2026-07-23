VIDEO / Snimke s hrvatske plaže izazvale burnu raspravu: "Ovo više nije odmor"

U komentarima se moglo pročitati da takvo kupanje više nalikuje borbi za prostor nego opuštanju. Neki su napisali da ih na tako pretrpanu plažu ne bi privukli ni novcem, dok su drugi poručili da nakon godine dana rada očekuju prije svega mir i mogućnost bezbrižnog odmora, a ne potragu za slobodnim kutkom među mnoštvom ljudi.