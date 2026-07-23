"od vrha do dna"
Ivana Marković o dogovoru u Rijeci: "Što je sljedeće? Hoće li ulica donositi prostorne planove?"
Gradonačelnica Supetra Ivana Marković komentirala je na društvenoj mreži Facebook dogovor između riječke gradonačelnice Ive Rinčić, braniteljskih udruga i navijačke skupine Armada oko spomen-obilježja u tom gradu.
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Podsjetimo, u do sastanka je došlo nakon što su gradske komunalne službe uklonile mural s HOS-ovim grbom sa zida uz jednu riječku osnovnu školu, a mural su prije nekoliko dana obnovili pripadnici braniteljskih udruga i Armade.
Na njemu je dogovoreno da Grad, braniteljske udruge i Armada zajedno kreću u postupak identifikacije i popisa postojećih te definiranja novih primjerenih lokacija za murale.
Status Ivane Marković u nastavku prenosimo u cijelosti:
"U slučaju Rijeke, ulica se izborila za vođenje grada. Ne procedura. Ne institucije. Ne zakon. Sila.
I to ne bilo kakva ulica, nego ona koja otvoreno prezire procedure i pravila, uzvikuje ustaške i fašističke pozdrave, a pritom se poziva na stvaranje hrvatske države kako bi opravdala vlastite postupke. Savršena satira.
Što je sljedeće? Hoće li ulica donositi prostorne planove? Upravljati javnim površinama? Odlučivati koje će se odluke provoditi, a koje neće.
O muralima neću. Totalno obezvrijeđivanje temeljnih vrijednosti. O njima sam već rekla sve što sam imala.
Ali o poštivanju procedure i onoga na što smo prisegnuli kao dužnosnici: hoću. I ponovit ću, koliko god nekima zvučalo otrcano:
"Prisežem svojom čašću da ću dužnost gradonačelnika obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svojem radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada, poštivati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Grada i Republike Hrvatske."
To nije formalnost. To je temelj javne dužnosti.
Nažalost, ovo je demonstracija sile i poruka svima drugima da zakoni i pravni poredak popuštaju pred pritiskom ulice.
Gradonačelnica više nema politički autoritet voditi grad ako odluke ne donose institucije, nego oni koji su glasniji i spremniji na pritisak. U tom trenutku više ne služi svim građanima, nego onima koji su pokazali da svoju volju mogu nametnuti mimo demokratskih procedura.
I to je možda najslikovitiji primjer današnje Plenkovićeve Hrvatske: Hrvatske dvostrukih konotacija, selektivne primjene zakona, političkog kukavičluka, žetoniranja, Beroša, Sopti, Mikuljića…
Od vrha do dna", napisala je.
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