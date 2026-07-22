pogled prema nebu
Večeras će se dogoditi spektakl nad Hrvatskom: "Bit će nam točno iznad glava"
Međunarodna svemirska postaja (ISS) večeras će biti iznimno dobro vidljiva iz Hrvatske, a za njezino promatranje neće biti potreban teleskop ni dalekozor. Dovoljno je pogledati prema nebu i vidjet ćemo sjajnu bijelu točku koja se ravnomjerno kreće iznad horizonta.
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Zašto će se Međunarodna svemirska postaja baš danas tako dobro vidjeti iz naših krajeva, Jutarnji list je pitao astronoma i popularizatora znanosti Antu Radonića.
"Međunarodna svemirska postaja danas će biti jako dobro vidljiva jer će preletjeti točno iznad Hrvatske pa će nam biti najbliže. Iako će njezina putanja voditi iznad Gorskog kotara, iz Zagreba će se moći pratiti gotovo cijelim preletom. Bit će vrlo visoko na nebu, pa će zbog povoljnog položaja u odnosu na promatrače i kuta pod kojim Sunce obasjava njezine solarne panele izgledati posebno sjajno", rekao je Radonić.
Brzina od 28.000 km/h
"Također, da bi Međunarodna svemirska postaja bila dobro vidljiva, moraju se poklopiti još neki aspekti. Na primjer, na dijelu Zemlje s kojeg se promatra već mora pasti mrak, a postaja mora biti obasjana Suncem, i upravo takvi uvjeti bit će večeras", dodaje Radonić.
No kako ćemo znati da je to baš Međunarodna svemirska postaja, a ne neki drugi satelit?
"Pa zbog voznog reda", uz smijeh kaže Radonić i pojašnjava kako točno znamo kuda će ISS proći i kako nije vjerojatno da će baš tom putanjom istovremeno proći i neki drugi satelit.
"Osim toga, Međunarodna svemirska postaja prilično je velika – duga je oko 110 metara, široka gotovo 100, a visoka oko 30 metara – te ima velike solarne panele, zbog čega može biti sjajnija od svih zvijezda na nebu", kaže Radonić.
ISS je zato lako prepoznati. Izgleda poput vrlo sjajne zvijezde koja se kreće potpuno ravnomjerno, ne treperi i nema crvena ili zelena navigacijska svjetla poput zrakoplova.
Cijeli prelet traje tek nekoliko minuta, a postaja se kreće brzinom od oko 28.000 kilometara na sat na visini od približno 400 kilometara iznad Zemlje. Želimo li vidjeti Međunarodnu svemirsku postaju, večeras će trebati pogledati prema jugozapadu, počevši od 21.36 sati.
"Bit će nam točno iznad glava. Početak preleta iznad Hrvatske bit će u 21.36 i trajat će desetak minuta. Ako bude vedro, postaju ćemo moći vidjeti ako pogledamo zapadno-jugozapadno prema horizontu, a nestat će s druge strane na istoku-jugoistoku", kaže Radonić i dodaje kako ovo večeras neće biti jedini prelet ovog mjeseca.
"Još jedan prelet imat ćemo u petak, 24. srpnja, u 21.40 na nešto manjoj visini i to je zasad sve što se tiče večernjeg neba", kaže Radonić.
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