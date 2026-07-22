Večeras će se dogoditi spektakl nad Hrvatskom: "Bit će nam točno iznad glava"

"Međunarodna svemirska postaja danas će biti jako dobro vidljiva jer će preletjeti točno iznad Hrvatske pa će nam biti najbliže. Iako će njezina putanja voditi iznad Gorskog kotara, iz Zagreba će se moći pratiti gotovo cijelim preletom. Bit će vrlo visoko na nebu, pa će zbog povoljnog položaja u odnosu na promatrače i kuta pod kojim Sunce obasjava njezine solarne panele izgledati posebno sjajno", rekao je Radonić.