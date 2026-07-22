Booking upozorio na trend koji može promijeniti turističku sezonu: Sve je više razloga za brigu

Nijedan manji smještajni objekt nije prijavio incident povezan s kibernetičkom sigurnošću ili zaštitom podataka tijekom protekle godine, dok je takve incidente prijavilo 29 posto većih objekata. Taj podatak može upućivati na veću izloženost većih sustava, ali i na njihovu veću sposobnost otkrivanja i evidentiranja incidenata. U izvješću se navodi da će zbog sve složenijih metoda napada biti potrebna dodatna ulaganja u sigurnosne sustave i znanja, osobito među manjim objektima koji raspolažu ograničenijim resursima.