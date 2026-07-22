NOVO ISTRAŽIVANJE
Booking upozorio na trend koji može promijeniti turističku sezonu: Sve je više razloga za brigu
Booking je objavio šesto izdanje godišnjeg Europskog barometra smještaja, istraživanja koje obuhvaća očekivanja, prilike i izazove u smještajnom sektoru diljem Europe.
U istraživanju je sudjelovalo 1240 rukovoditelja i menadžera iz 24 europske zemlje, među kojima je i Hrvatska.
Prema rezultatima za Hrvatsku, 67 posto smještajnih objekata očekuje pozitivan razvoj poslovanja u sljedećem razdoblju, dok njih 66 posto svoju trenutačnu financijsku situaciju ocjenjuje dobrom. Istodobno se bilježi usporavanje rasta prosječne dnevne cijene smještaja. Udio objekata koji su prijavili rast cijena na godišnjoj razini smanjio se s 46 posto u 2025. na 41 posto u 2026. godini. S druge strane, 43 posto objekata zabilježilo je rast popunjenosti, što je četiri postotna boda više nego godinu ranije.
Rezultati pokazuju i razlike između lanaca i neovisnih smještajnih objekata. Svoju ekonomsku situaciju pozitivnom ocjenjuje 75 posto lanaca, u usporedbi sa 61 posto neovisnih objekata. Rast popunjenosti prijavilo je 49 posto lanaca i 40 posto neovisnih objekata. Neovisni objekti nešto su češće bilježili rast cijena soba u šest mjeseci prije provođenja istraživanja, njih 43 posto, dok je isti trend zabilježilo 38 posto lanaca.
Razlike između većih i manjih pružatelja smještaja posebno su vidljive u području kibernetičke sigurnosti. Ukupno 64 posto hrvatskih smještajnih objekata smatra da je dovoljno dobro pripremljeno za kibernetičke rizike. Alate za zaštitu mreže redovito koristi 90 posto objekata, jednako toliko primjenjuje sigurne sustave za obradu plaćanja, dok 86 posto redovito ažurira softver.
Bit će potrebna dodatna ulaganja
Među objektima s manje od deset zaposlenih samo njih 49 posto smatra da je odgovarajuće pripremljeno za kibernetičke prijetnje. Kibernetičke napade kao jedan od najvećih razloga za zabrinutost navodi 23 posto manjih pružatelja smještaja, dok 46 posto posebno ističe prijevare povezane s plaćanjem. Veći objekti te rizike nisu svrstali među svoje glavne poslovne izazove.
Nijedan manji smještajni objekt nije prijavio incident povezan s kibernetičkom sigurnošću ili zaštitom podataka tijekom protekle godine, dok je takve incidente prijavilo 29 posto većih objekata. Taj podatak može upućivati na veću izloženost većih sustava, ali i na njihovu veću sposobnost otkrivanja i evidentiranja incidenata. U izvješću se navodi da će zbog sve složenijih metoda napada biti potrebna dodatna ulaganja u sigurnosne sustave i znanja, osobito među manjim objektima koji raspolažu ograničenijim resursima.
Među glavnim izazovima za predstojeću sezonu ističu se vanjski poremećaji. Ukupno 42 posto smještajnih objekata zabrinuto je da bi ekstremni vremenski uvjeti ili prirodne pojave mogli otežati putovanja. Dodatnih 27 posto uzima u obzir lokalne okolnosti, poput štrajkova u prometu ili građevinskih radova, koje mogu utjecati na dolazak gostiju ili poslovanje objekta.
Iako su vremenske prilike prepoznate kao jedan od važnijih rizika, prilagodba ponude sadržajima koji ne ovise o vremenu najmanje je zastupljena strategija za smanjenje sezonalnosti. Istodobno 42 posto putnika pokušava izbjeći vremenske poremećaje planiranjem putovanja izvan tradicionalne turističke sezone, zbog čega se pružatelji smještaja češće oslanjaju na cjenovne i marketinške mjere.
Posebne cijene ili pakete izvan glavne sezone nudi 79 posto objekata, koji navode da takva praksa donosi pozitivne rezultate. Internetske platforme kao učinkovit kanal za poticanje potražnje izvan sezone navodi 87 posto hotelijera. Organske objave na društvenim mrežama koristi 58 posto objekata, plaćeno oglašavanje na tražilicama 57 posto, kampanje elektroničkom poštom 48 posto, a oglašavanje u tradicionalnim medijima 32 posto.
Otpornost industrije
Putovanja povezana s događanjima također se koriste za privlačenje gostiju izvan razdoblja najveće potražnje. Tijekom proteklih 12 mjeseci 37 posto objekata ostvarilo je koristi od takvih putovanja, no samo je pet posto taj utjecaj ocijenilo značajnim. Među objektima koji su zabilježili koristi, njih 80 posto ostvarilo je rast rezervacija u razdobljima niže potražnje, dok je 72 posto zabilježilo rast prihoda po sobi.
"Europski barometar smještajnog sektora za 2026. pokazuje otpornost industrije koja se u stvarnom vremenu prilagođava promjenjivom okruženju, od ubrzanog razvoja kibernetičkih rizika do upravljanja poremećajima povezanima s klimatskim uvjetima i potražnjom potaknutom događanjima", izjavio je Matthias Schmid, viši potpredsjednik za smještaj u Bookingu.
"Rezultati, međutim, ukazuju i na moguću fragmentaciju sektora jer se među različitim vrstama i veličinama smještajnih objekata pojavljuju različita iskustva i pritisci. Imajući to na umu, naš je cilj svim partnerima koji pružaju smještaj i dalje osiguravati uvide, alate i partnersku podršku potrebne za uspješno poslovanje tijekom cijele godine te na taj način pridonijeti rastu cjelokupnog sektora", dodao je Schmid.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare