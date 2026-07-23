Pljačkaši mislili da je ovo običan disk: Star je 3.600 godina i mogao bi biti najstariji prikaz neba

Analize su pokazale da predmeti potječu iz razdoblja oko 1600. godine prije Krista te da ih je izradila unjetićka kultura, jedna od najvažnijih kultura ranog brončanog doba u Europi. Posebnu pozornost privukao je upravo brončani disk, za koji se pretpostavlja da je nastao stoljeće ili dva ranije te da je tijekom vremena više puta nadograđivan i mijenjan.