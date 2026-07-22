Stiže genovska ciklona: Evo kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana

Danas će prevladavati djelomice sunčano vrijeme uz slab razvoj dnevne naoblake, uglavnom u planinskim krajevima unutrašnjosti te na južnom Jadranu, gdje su još moguće rijetke nevere. Puhat će slab sjeverac, a na Jadranu bura koja će tijekom dana skrenuti na maestral, dok će tijekom noći i sutra ujutro ponovno ojačati i proširiti se na srednji i južni Jadran.