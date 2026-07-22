VREMENSKA PROGNOZA
Stiže genovska ciklona: Evo kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
U Meksičkom zaljevu razvija se tropska oluja Bertha koja s vjetrovima brzine do 80 km/h ulazi na obalu SAD-a između Floride i New Orleansa. Na Pacifiku, uz obalu Kalifornije, nalazi se tropski ciklon prve kategorije nazvan Fausto, s vjetrovima do 140 km/h.
Temperature mora
Temperatura Sredozemnog mora oko 4 °C viša je od višegodišnjeg prosjeka, a i Jadran je za 3 do 6 stupnjeva topliji od uobičajenih srpanjskih temperatura. Na plutačama na otvorenom moru mjere se vrijednosti od oko 25 °C, a u Malom Jezeru na Mljetu jučer je u 17 sati izmjereno čak 30,3 °C.
Ciklona nad istočnom Europom
Ciklona nad istočnom Europom sporo se premješta prema jugoistoku, dok nad tim područjem tlak zraka raste zbog prodora hladnijeg i težeg zraka sa Sjevernog mora. Topla afrička zračna masa potisnuta je prema jugu pa se granica dodira hladne i hladnije zračne mase pomaknula nad Sredozemno more. To za posljedicu ima burni razvoj oblaka vertikalnog razvoja južnije od Alpa te nad Jadranom.
Pred zapadnom obalom Pirenejskog poluotoka razvija se plitki ciklonalni vrtlog koji će se do kraja tjedna premjestiti sjevernije od Pireneja i prodrijeti u Genovski zaljev. Zbog toga prognoziramo razvoj plitke genovske ciklone koja će početkom idućeg tjedna utjecati na vrijeme u našim krajevima.
Vrijeme u Hrvatskoj
Nad našim krajevima, nakon prolaska serije oslabljenih hladnih fronti u obliku grmljavinskih linija nestabilnosti, atmosfera se postupno stabilizira, a zona nestabilnosti premješta se prema jugu i istoku Balkanskog poluotoka.
Danas će prevladavati djelomice sunčano vrijeme uz slab razvoj dnevne naoblake, uglavnom u planinskim krajevima unutrašnjosti te na južnom Jadranu, gdje su još moguće rijetke nevere. Puhat će slab sjeverac, a na Jadranu bura koja će tijekom dana skrenuti na maestral, dok će tijekom noći i sutra ujutro ponovno ojačati i proširiti se na srednji i južni Jadran.
Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti bit će oko 26 °C, a na Jadranu do 30 °C.
Sutra, u četvrtak, zbog pritjecanja nestabilnog i vlažnog zraka sa sjeverozapada, u unutrašnjosti će biti promjenljivo oblačno uz umjeren razvoj dnevne naoblake. U planinskim krajevima velika je vjerojatnost grmljavinskih pljuskova. Na Jadranu će prevladavati pretežno vedro vrijeme uz burinu kapu na priobalnom gorju.
Puhat će umjerena, a na južnom Jadranu povremeno i jaka bura s udarima do 75 km/h, na što upozorava i žuti Meteoalarm DHMZ-a.
Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti bit će od 10 do 15 °C, uz mogućnost magle u dolinama i planinskim kotlinama, dok će na Jadranu biti topla noć s temperaturom oko 20 °C. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 32 °C.
Predstojećeg vikenda očekuje se pretežno sunčano i toplije vrijeme uz slab razvoj dnevne naoblake, uglavnom u unutrašnjosti. Temperature zraka bit će u porastu. Na Jadranu će puhati bura, a u nedjelju prijepodne započet će jugo kao najava kratkotrajne promjene vremena zbog približavanja genovske ciklone početkom idućeg tjedna.
Nakon kratkotrajnog pogoršanja vremena početkom sljedećeg tjedna, prema sadašnjim prognostičkim podlogama, do kraja srpnja i početkom kolovoza očekuje se sunčano, toplo i vrlo vruće vrijeme.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare