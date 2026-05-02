VIDEO / Magnetske rezonance otkrile: Zijevanje čini nešto neočekivano u vašem mozgu
Zijevanje ima neobičan i neočekivan učinak na protok tekućine koja štiti mozak, otkriva nedavna studija, iako još nije jasno kakav bi mogao biti utjecaj ove promjene.
Prema istraživačima sa Sveučilišta New South Wales u Australiji, nalazi bi mogli pružiti ključni trag u razumijevanju zašto su ljudi razvili sposobnost zijevanja.
Istraživački tim koristio je magnetsku rezonancu za skeniranje glava i vrata 22 zdrava sudionika dok im je rečeno da zijevaju, duboko udahnu, priguše zijevanje i normalno dišu, piše Science Alert.
S obzirom na to da zijevanje i duboko disanje dijele slične mehanizme, istraživači su očekivali da će na snimkama izgledati slično. Ali, slike su otkrile ključnu razliku: za razliku od dubokog udaha, zijevanje je slalo cerebrospinalnu tekućinu (CSF) dalje od mozga.
"Zijevanje je pokretalo kretanje CSF-a u suprotnom smjeru nego tijekom dubokog udaha", rekao je neuroznanstvenik Adam Martinac Jamesu Woodfordu u New Scientistu. "To definitivno nismo očekivali", dodao je.
Ovo nije uočeno u svakom slučaju i rjeđe se događalo kod muškaraca, iako istraživači upozoravaju da bi to moglo biti zbog smetnji samog skenera. Analiza je otkrila i da su i duboki udasi i zijevanje povećali protok krvi iz mozga, stvarajući više prostora za upumpavanje svježe krvi.
Protok krvi nije mijenjao smjer zijevanjem. Ipak, tijekom početnih faza, protok krvi u karotidnoj arteriji u mozak naglo se povećava za oko trećinu, što pruža potencijalni dokaz za više razloga za to ponašanje.
Osim toga, svi sudionici imali su jedinstvene obrasce zijevanja koji su pomno praćeni svaki put kada bi zijevali. To je znak da svi imamo vlastiti središnji generator obrazaca koji određuje kako zijevamo.
"Svaka osoba zijeva na jedinstven način pa je pokret jezika tijekom zijevanja različit među ljudima, ali vrlo dosljedan za svaku osobu. To je gotovo kao otisak prsta, tako da biste mogli identificirati nekoga samo na temelju načina na koji zijeva", kaže Martinac.
Sljedeće veliko pitanje je što sve ovo znači i zašto se zijevanje toliko razlikuje od dubokog disanja kada je riječ o cerebrospinalnoj tekućini (CSF), tekućini koja održava središnji živčani sustav u nesmetanom radu, dostavljajući hranjive tvari i uklanjajući otpad.
Jedna mogućnost koju su istraživači iznijeli jest da zijevanje ima specifičnu ulogu u čišćenju mozga. Druga ideja je da je to neka vrsta funkcije hlađenja mozga u funkciji. "Neurodegenerativne bolesti povezane su s nakupljanjem otpada i što ste stariji, to ga može biti više. Ne znamo koliko je jaka veza s načinom na koji se CSF čisti, ali u posljednjih 10 godina već je provedeno mnogo istraživanja na tom području i to bi mogao biti još jedan element", kaže Martinac.
Čini se da je zijevanje usko povezano s mozgom i središnjim živčanim sustavom – veći mozgovi obično dovode do duljeg zijevanja, na primjer, možda neka zanimljiva informacija koju možete podijeliti s prijateljima i obitelji sljedeći put kada budete zijevali dulje vrijeme.
Zijevanje i dalje ostaje prilično zbunjujuća pojava s uglavnom nejasnom svrhom, unatoč tome što se javlja kod mnogih različitih vrsta i što je obično zarazno među ljudima i životinjama. "Zijevanje se čini vrlo adaptivnim ponašanjem i daljnja istraživanja njegovog fiziološkog značaja mogla bi se pokazati plodonosnima za razumijevanje homeostaze središnjeg živčanog sustava", zaključuju istraživači.
