VIDEO / NASA-ini astronauti uskoro kreću na povijesni let oko Mjeseca

Prva misija s ljudskom posadom na Mjesec u više od 50 godina mogla bi biti lansirana od strane NASA-e već početkom veljače.
Oglas
Misija Artemis II, koja će trajati oko 10 dana, mogla bi odvesti astronaute dalje u svemir nego što je itko ikada bio. Cilj joj je postaviti temelje za buduće slijetanje ljudi na površinu Mjeseca, prvi put od misija Apollo iz 1960-ih i 1970-ih godina, piše BBC.
Kada se lansira Artemis II?
NASA-in planirani lansirni prozor otvara se 6. veljače i traje do proljeća. Američka svemirska agencija želi da raketa poleti prije kraja travnja.
Točan datum neće biti određen dok se ne dovrše završne provjere rakete Space Launch System (SLS), kapsule Orion — koja prevozi posadu — i zemaljskih sustava.
Misija će biti lansirana iz Svemirskog centra Kennedy na Floridi.
Tko čini posadu Artemis II i što će raditi?
Posadu Artemis II čine četiri člana: zapovjednik NASA-e Reid Wiseman, pilot Victor Glover i specijalistica misije Christina Koch. Na brodu će biti i drugi specijalist misije, Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije.
Ova misija uključuje prvi let s posadom sustava SLS i kapsule Orion.
Nakon što sigurno uđu u orbitu, astronauti će testirati kako se svemirska letjelica Orion ponaša. To će uključivati ručno upravljanje kapsulom u Zemljinoj orbiti kako bi uvježbali upravljanje i poravnavanje letjelice za buduća slijetanja na Mjesec.
“I cannot wait to hear their voices when they get to the far side of the Moon… There are a lot of places that human eyes have never seen.”— NASA Artemis (@NASAArtemis) January 8, 2026
Scientist Marie Henderson is training the Artemis II crew to capture and document their views of the lunar surface for all of us back home. pic.twitter.com/1B02cW4jX3
Zatim će krenuti prema točki tisućama kilometara izvan Mjeseca kako bi provjerili sustave Oriona za održavanje života, pogon, napajanje i navigaciju.
Posada će također sudjelovati kao medicinski ispitanici, šaljući podatke i snimke iz dubokog svemira.
Radit će u maloj kabini u bestežinskom stanju. Razine zračenja bit će više nego na Međunarodnoj svemirskoj postaji, koja se nalazi u niskoj Zemljinoj orbiti, ali i dalje unutar sigurnih granica.
Pri povratku na Zemlju astronauti će doživjeti grub ulazak u atmosferu i slijetanje u more uz zapadnu obalu SAD-a, u Tihom oceanu.
Hoće li Artemis II sletjeti na Mjesec?
Ne. Ova misija služi kao priprema za slijetanje astronauta na Mjesec u misiji Artemis III.
NASA navodi da će lansiranje Artemis III biti „ne prije” 2027. godine. Međutim, stručnjaci vjeruju da je 2028. najraniji mogući datum.
Konačni odabir letjelice koja će prevesti posadu na površinu Mjeseca još nije donesen. Bit će to ili SpaceX-ov lander Starship ili letjelica koju razvija Blue Origin Jeffa Bezosa.
Artemis II crew inside Orion https://t.co/Ewpm7WzCJD pic.twitter.com/zMxnr6Jg6d— 🚀conspiracy_slayer🌕 (@conspiracyslyr) January 8, 2026
Nova svemirska odijela, koja izrađuje američka tvrtka Axiom, također još nisu spremna.
Kada Artemis III napokon poleti, astronauti će se uputiti prema južnom polu Mjeseca.
Nakon toga cilj je uspostaviti trajnu ljudsku prisutnost na Mjesecu.
Misije Artemis IV i V započet će izgradnju Gatewaya, male svemirske postaje koja će kružiti oko Mjeseca. Nakon toga slijedit će nova slijetanja na Mjesec, dodavanje dodatnih modula Gatewayu te novi robotski roveri na površini. Više zemalja sudjelovat će u omogućavanju da ljudi dulje vrijeme žive i rade na Mjesecu i u njegovoj orbiti.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas