Nakon poteza Italije, Slovenija poziva Hrvatsku na razgovore o Jadranu

Ministarstvo je naglasilo da je Slovenija, kao susjedna i pomorska država, zainteresirana za sve aktivnosti i sadržaje koji će se provoditi u tim zonama. Na slovensku inicijativu 2021. godine uspostavljena je trilateralna suradnja na području sjevernog Jadrana, u okviru koje se razmatraju pitanja ribarstva, sigurnosti, zaštite okoliša i povezivosti, osobito suradnje sjevernojadranskih luka. Slovenija je već predložila sljedeći sastanak na razini ministara vanjskih poslova sve tri zemlje.