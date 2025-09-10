Danas znamo da naša čvrsta, željezna jezgra polako i neprekidno raste kako se hladi, smrzava i očvršćuje tekuća vanjska jezgra koja je okružuje. Ali kako je taj proces smrzavanja uopće započeo, pitanje je bez odgovora otkako znamo da se on događa. Hlađenje jezgre do točke smrzavanja nije samo stvar temperature, već i kemijskog sastava koji mora biti točno pogođen kako bi nastala kristalizacija (poput kapljica vode u oblacima), što zatim hladi vanjsku jezgru prije nego što se zamrzne, i to bez neželjenih posljedica.