Znanstvenici kreirali čip koji nevjerojatno točno čita ljudske misli

U ranoj fazi testiranja, znanstvenici sa Sveučilišta Stanford koristili su uređaj za sučelje mozak-računalo (BCI) kako bi dešifrirali rečenice koje su ispitanici samo pomislili, ali nisu ih izgovorili naglas. Implantat ih je "čuo" točno u 74 posto slučajeva, prenosi Euronews.