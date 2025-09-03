Yosi Kratish, suautor studije, dodaje: „Kad ljudi misle na plastiku, gotovo uvijek misle na poliolefine. Gotovo sve u vašem hladnjaku je izrađeno od njih – boce za umake i preljeve, plastične boce za mlijeko, folije, vrećice za smeće, pribor za jednokratnu upotrebu, kutije za sokove i mnogo više. Te plastike imaju vrlo kratak vijek trajanja i većinom su jednokratne. Ako nemamo učinkovit način za njihovo recikliranje, završavaju na odlagalištima i u okolišu, gdje se razgrađuju desetljećima u štetne mikroplastike.”