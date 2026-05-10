Ako imate ove gume, odmah ih provjerite: Mogu otkazati pri velikim brzinama

Proizvođač guma Goodyear upozorava na ozbiljan sigurnosni rizik kod odabranih serija visokoperformansnih guma iz linije Eagle F1 SuperSport. Određene proizvodne serije ne ispunjavaju zakonske zahtjeve za upotrebu pri visokim brzinama, što može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom.
Zbog tehničke greške može doći do deformacije gaznog sloja ili potpunog odvajanja krune gaznog sloja, što u ekstremnim slučajevima uzrokuje nesreće, piše productwarnung.
Koji su modeli zahvaćeni opozivom?
Povlačenje se odnosi na specifične dimenzije i periode proizvodnje. Vozači bi trebali provjeriti sljedeće podatke na bočnoj strani svojih guma:
Dimenzija 255/35ZR20 (97Y):
Proizvedeno u 22. tjednu 2024. godine te u 36. i 37. tjednu 2025. godine.
DOT kodovi:
- 1DM5V JACR 2224
- 1DM5V JACR 3625
- 1DM5V JACR 3725
Model Eagle F1 SuperSport XL (305/30ZR21 104Y):
DOT kodovi:
- 1DMKX JD1R 2324
- 1DMKX JD1R 3525
Besplatna zamjena i upute za vozače
Goodyear naglašava da daljnja upotreba ovih guma pri visokim brzinama predstavlja značajan rizik od nesreća i ozljeda, prenosi Fenix Magazin.
Provjera: Vlasnici vozila trebaju odmah provjeriti nose li njihove gume jedan od navedenih kodova.
Kontakt: Ako su gume zahvaćene opozivom, vozači se trebaju odmah obratiti svom specijaliziranom trgovcu.
Zamjena: Sporni proizvodi bit će zamijenjeni potpuno besplatno.
Podrška: Za dodatna pitanja dostupna je tehnička služba putem e-pošte na [email protected].
Savjet: Pravilo “O-do-O” za sigurnu vožnju
Iako je ovaj opoziv specifičan, stručnjaci podsjećaju na opće pravilo “od listopada do Uskrsa” (O-bis-O) za korištenje zimskih guma. Ljetne gume počinju gubiti prianjanje već na temperaturama ispod 7°C. Pridržavanje ovog pravila pomaže u poštivanju zakonske obveze korištenja zimske opreme (gume s Alpine simbolom) u zimskim uvjetima i smanjuje rizik od kazni te nesreća pri naglim zahlađenjima.
Zanimljivost: Gume s oznakom (Y) u zagradama dizajnirane su za brzine veće od 300 km/h, zbog čega su strukturalni integritet i kvaliteta izrade kod ovih modela od presudne važnosti za sigurnost.
