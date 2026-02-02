Oglas

N1 KOMENTAR

Hrvoje Krešić: Hoće li Plenković danas, uz rukometaše, pozvati i Thompsona u Banske dvore?

author
Hrvoje Krešić
|
02. velj. 2026. 09:10

Doček hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu, najavljen za danas u 15 sati na Trgu bana Josipa Jelačića, otkazan je jer Zagreb nije udovoljio želji rukometaša da im pjeva Thompson. Rukometaše će u podne u Banskim dvorima, najavljeno je, primiti premijer Plenković.

Oglas

"Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Andrej Plenković na tu proslavu pozvati Thompsona, da na taj način omogući rukometašima da ih dočeka i otpjeva im "Ako ne znaš što je bilo", kaže u jutarnjoj analizi naš Hrvoje Krešić.

Cijelu jutarnju analizu pogledajte u priloženom videu.

Teme
Jutarnja analiza N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ