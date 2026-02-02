N1 KOMENTAR
Hrvoje Krešić: Hoće li Plenković danas, uz rukometaše, pozvati i Thompsona u Banske dvore?
Doček hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu, najavljen za danas u 15 sati na Trgu bana Josipa Jelačića, otkazan je jer Zagreb nije udovoljio želji rukometaša da im pjeva Thompson. Rukometaše će u podne u Banskim dvorima, najavljeno je, primiti premijer Plenković.
"Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Andrej Plenković na tu proslavu pozvati Thompsona, da na taj način omogući rukometašima da ih dočeka i otpjeva im "Ako ne znaš što je bilo", kaže u jutarnjoj analizi naš Hrvoje Krešić.
Cijelu jutarnju analizu pogledajte u priloženom videu.
