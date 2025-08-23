Crvena armija je na današnji dan izborila ključnu pobjedu u najvećoj tenkovskoj bitci u povijesti

Adolf Hitler (1889.–1945.), vođa nacističke Njemačke, pokrenuo je Operaciju Barbarossa – napad na SSSR – 22. lipnja 1941. Početne pobjede, poput Bitke za Kijev iste godine, donijele su goleme teritorijalne dobitke i zarobljavanje oko dva milijuna sovjetskih vojnika, no Sovjetski Savez se nije slomio. Crvena armija odnijela je prvu pobjedu kod Moskve u siječnju 1942., izdržala opsadu Lenjingrada (današnjeg Sankt Peterburga) i uništila Hitlerovu Šestu armiju u Staljingradu (Volgograd) u veljači 1943. Kako su osovinske snage bile potisnute prema zapadu, Sovjeti su ponovno krenuli u ofenzivu – ovaj put u najvećem tenkovskom sukobu u povijesti.