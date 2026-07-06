Beogradu prijeti kolaps javnog prijevoza

U pismu, na koje se poziva nevladina organizacija Centar za lokalnu samoupravu (CLS), tvrdeći da je situacija "alarmantna", navedeno je da su i najveći dobavljači GSP-a također upozorili vodstvo Grada i tog poduzeća da više neće moći servisirati vozila ukoliko njihovi prethodni dugovi također ne budu plaćeni.