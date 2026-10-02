BiH u nedjelju bira novu vlast, biračima najveći izazov nove tehnologije

Zato će se i ove godine za pozicije tri člana Predsjedništva BiH kandidati natjecati po pravilima koja diskriminiraju pripadnike nacionalnih manjina, ali i konstitutivnih naroda ukoliko žive u entitetu u kojemu su manjina, a ostala je otvorena i mogućnost da brojniji Bošnjaci bitno utječu na izbora člana državnog vrha iz reda Hrvata.