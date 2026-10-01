Posljednji put u dresu
Evo kako se Sarajevo oprašta od Džeke: Ćevabdžinice sutra uvode posebnu porciju
Udruženje sarajevskih ćevabdžija odlučilo je na jedinstven način obilježiti oproštaj Edina Džeke od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine.
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U čast Dijamantu i njegovu dresu Zmajeva s brojem 11, koji će sutra odjenuti posljednji put u utakmici Lige nacija protiv Švedske, ćevabdžije će umjesto tradicionalne porcije od 10 ćevapa gostima posluživati porciju od 11 ćevapa u pola somuna.
"Željeli smo napraviti nešto što je naše, sarajevsko i jednostavno.
Nešto što pripada gradu u kojem se ćevap jede s posebnom ljubavlju i u kojem se o velikim ljudima uvijek priča uz pola somuna, luk i čašu razgovora.
Edine, hvala ti za sve što si učinio za našu reprezentaciju i Bosnu i Hercegovinu", poručili su iz Udruženja.
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