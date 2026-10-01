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Posljednji put u dresu

Evo kako se Sarajevo oprašta od Džeke: Ćevabdžinice sutra uvode posebnu porciju

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N1 BiH
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01. lis. 2026. 13:04
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31.03.2026., Pula - Sanja i Sead Bojic u njihovoj pulskoj prici - Pusa food lab. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Sasa Miljevic/PIXSELL

Udruženje sarajevskih ćevabdžija odlučilo je na jedinstven način obilježiti oproštaj Edina Džeke od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine.

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U čast Dijamantu i njegovu dresu Zmajeva s brojem 11, koji će sutra odjenuti posljednji put u utakmici Lige nacija protiv Švedske, ćevabdžije će umjesto tradicionalne porcije od 10 ćevapa gostima posluživati porciju od 11 ćevapa u pola somuna.

"Željeli smo napraviti nešto što je naše, sarajevsko i jednostavno.

Nešto što pripada gradu u kojem se ćevap jede s posebnom ljubavlju i u kojem se o velikim ljudima uvijek priča uz pola somuna, luk i čašu razgovora.

Edine, hvala ti za sve što si učinio za našu reprezentaciju i Bosnu i Hercegovinu", poručili su iz Udruženja.

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Teme
bih edin džeko sarajevo ćevapi

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