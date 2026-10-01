Budite se usred noći? Jedna prehrambena navika mogla bi biti razlog

"Ako nam šećer u krvi tijekom dana stalno oscilira i nije reguliran, kada navečer legnemo, usred noći razina šećera u krvi će pasti, što zauzvrat izaziva porast kortizola jer kortizol djeluje tako da ponovno podigne šećer u krvi", objasnila je Jordan, koja se bavi i zdravstvenim sadržajem, u nedavnoj objavi na društvenim mrežama, piše Best Life.