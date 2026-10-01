između 2 i 5 sati ujutro
Budite se usred noći? Jedna prehrambena navika mogla bi biti razlog
Ako se redovito budite između 2 i 5 sati ujutro, razlog bi mogao biti povezan s onim što jedete tijekom dana, a ne nužno sa stresom ili vremenom provedenim pred ekranima.
Prema riječima Kelsey Jordan, doktorice kiropraktike i stručnjakinje za obnovu zdravlja iz The Wellness Waya u Brentwoodu u Tennesseeju, problem je najčešće povezan s regulacijom šećera u krvi.
"Ako nam šećer u krvi tijekom dana stalno oscilira i nije reguliran, kada navečer legnemo, usred noći razina šećera u krvi će pasti, što zauzvrat izaziva porast kortizola jer kortizol djeluje tako da ponovno podigne šećer u krvi", objasnila je Jordan, koja se bavi i zdravstvenim sadržajem, u nedavnoj objavi na društvenim mrežama, piše Best Life.
Kortizol, koji se često naziva glavnim hormonom stresa u tijelu, prati prirodni dnevni ritam. Njegova je razina obično najniža tijekom noći, a počinje rasti u ranim jutarnjim satima kako bi pomogla tijelu da se probudi. No ako šećer u krvi tijekom spavanja padne prenisko, kortizol može naglo porasti ranije nego što bi trebao.
Na neki način tijelo tada radi upravo ono za što je namijenjeno – pokušava spriječiti prenisku razinu šećera u krvi. Posljedica toga, međutim, može biti nagla budnost u trenutku kada biste trebali čvrsto spavati.
"Ako kortizol poraste kako bi povećao šećer u krvi, također će vas probuditi jer je vrlo stimulirajući. To često primjećujem kod svojih pacijenata", navodi Jordan.
"Prije spavanja pojedite zdrave masti"
Kako izbjeći takva noćna buđenja? Jordan preporučuje da prije spavanja pojedete zdrave masti, odnosno nešto što se postupno otpušta kako bi vam pomoglo da ostanete spavati i održite stabilnu razinu šećera u krvi.
No važno je o kakvim je mastima riječ. Stručnjaci sa Sveučilišta Michigan State upozoravaju da hrana bogata zasićenim mastima može imati suprotan učinak na regulaciju šećera u krvi.
"Prehrambene masti nemaju neposredan učinak na razinu šećera u krvi, ali obrok bogat mastima može usporiti probavu i otežati pravilno djelovanje inzulina", navode.
"Inzulin je hormon koji proizvodi gušterača i koji pomaže premještanju glukoze iz hrane koju jedete u stanice tijela, gdje se koristi kao energija", dodaju.
Žlicu maslinova ili kokosova ulja te pola avokada treba konzumirati kako se približava vrijeme spavanja
Osim kratkotrajne poremećene regulacije šećera u krvi, takve prehrambene navike dugoročno mogu povećati i rizik od dijabetesa tipa 2.
"Mnoga istraživanja pokazuju da pretilost, osobito abdominalna pretilost, tjelesna neaktivnost, prehrana bogata mastima i prehrana bogata zasićenim masnim kiselinama mogu povećati rizik od dijabetesa. Kontrola unosa masti jedan je od brojnih koraka koje možemo poduzeti kako bismo stvorili zdraviji način života", navodi se na stranici Sveučilišta Michigan State.
Stoga se, kako se približava vrijeme za spavanje, preporučuje birati zdrave, mononezasićene masti iz prirodnih biljnih izvora, što bi moglo pomoći i kratkoročnoj kvaliteti sna i dugoročnom zdravlju.
Jordan kao primjere navodi žlicu maslinova ili kokosova ulja ili polovicu avokada. Američko udruženje za srce među zdravim izborima također navodi orašaste plodove, sjemenke i namaze napravljene od njih.
Važno je i kada jedete. Zaklada za spavanje savjetuje da posljednji obrok bude najmanje dva sata prije odlaska na spavanje kako bi razina šećera u krvi tijekom noći ostala stabilna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare