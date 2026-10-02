Stručnjaci o potrošnji goriva - ovo je brzina pri kojoj ćete voziti najučinkovitije

Istraživanje francuskog tehničkog centra Cerema pokazalo je da odnos između brzine i potrošnje goriva nalikuje asimetričnom slovu "U". Pri malim brzinama – otprilike između 10 i 40 kilometara na sat – potrošnja je razmjerno visoka. Kako se brzina povećava, potrošnja počinje padati i doseže najnižu točku pri brzini od približno 70 kilometara na sat. Glavni je razlog otpor zraka, koji postaje sve značajniji pri većim brzinama. Ključnim čimbenikom postaje pri brzini od oko 80 kilometara na sat, a njegov se utjecaj naglo povećava daljnjim ubrzavanjem. Otpor zraka ne raste linearno s brzinom, već je približno proporcionalan kvadratu brzine. Ako udvostručite brzinu, sila otpora zraka – uz pretpostavku da ostali uvjeti ostaju nepromijenjeni – postaje otprilike četiri puta veća. Snaga potrebna za svladavanje tog otpora raste još strmije kako se brzina povećava.