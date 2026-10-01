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istraživanje hiltona

Nova era putovanja: Ovo su trendovi koji će 2027. doživjeti veliki uspjeh

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N1 Info
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01. lis. 2026. 22:10
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Putovanje UNSPLASH
Ilustracija: arty on Unsplash

Putnici će iduće godine sve češće birati kraća putovanja, više vremena provoditi u prirodi i tražiti odmor koji im donosi nova iskustva i vještine.

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Turistička industrija već gleda prema 2027. godini, a najnovije istraživanje hotelskog lanca Hilton otkriva kako bi se mogle promijeniti putničke navike.

U istraživanju je sudjelovalo gotovo 15.000 putnika iz više zemalja, a izdvojeno je pet glavnih trendova koje Hilton opisuje kao dio šireg "velikog rebalansa" putovanja, piše Euronews.

Kraća putovanja, ali češće

Jedan od glavnih trendova bit će "mikroputovanja" – kraći, ali češći odmori koje je lakše uklopiti u svakodnevni život.

Četvrtina ispitanih bira kraća putovanja kako bi ih lakše uskladila s poslovnim obvezama, dok 29 posto kaže da tako mogu biti spontaniji.

Neki putnici cijelo putovanje organiziraju oko jednog događaja, poput koncerta, sportske utakmice ili večere u poznatom restoranu. Drugi žele u nekoliko dana vidjeti što više toga – čak 57 posto ispitanika voli tijekom jednog putovanja posjetiti više gradova.

Odmor više ne mora biti savršen

Još jedan trend je ono što Hilton naziva "rise of 'ish'" – prihvaćanje da putovanje ne mora biti savršeno isplanirano.

Putnici žele zadržati neke zdrave navike, ali se istodobno opustiti i improvizirati. Tako 28 posto njih preferira tijekom putovanja stvari odlučivati u hodu, dok 18 posto želi unaprijed precizno isplaniran itinerar.

Raste i interes za tzv. "growth getaways", odnosno putovanja tijekom kojih se uči nešto novo – od jezika i kuhanja do umjetnosti.

Priroda postaje dio wellnessa

Wellness putovanja nastavljaju rasti, ali naglasak se sve više stavlja na boravak u prirodi.

Čak 79 posto ispitanika smatra da su svježi zrak i boravak na otvorenom ključni za opuštanje, dok više od polovice kaže da tijekom odmora provodi više vremena u prirodi nego kod kuće.

Ljudi još uvijek više vjeruju ljudima nego umjetnoj inteligenciji

Iako umjetna inteligencija sve više pomaže pri planiranju putovanja, osobne preporuke i dalje imaju veliku težinu.

Čak 87 posto ispitanih vjeruje savjetima članova obitelji, dok 70 posto cijeni preporuke hotelskog osoblja.

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put putovanje trendovi turisti turizam

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