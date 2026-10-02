Oglas

sarajevska cesta

Tomašević danas otvara važnu prometnicu, radovi su trajali dvije godine

author
N1 Info
|
02. lis. 2026. 07:04
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
29.08.2026., Zagreb - Radovi na Sarajevskoj cesti u Zagrebu ulaze u zavrsnu fazu, a uspostava tramvajskog prometa i zavrsetak ovog dijela radova ocekuju se tijekom rujna 2026. godine. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
PIXSELL / Igor Kralj/PIXSELL

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević pustit će u 11 sati u promet novu Sarajevsku cestu.

Oglas

Ova prometnica duga 1,8 kilometara proširuje se na puni profil s tri prometne trake za automobile u svakom smjeru, pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima, piše Index.

Puštanje u promet tramvajske pruge očekuje se sljedećeg mjeseca.

Radovi na proširenju počeli su prije dvije godine.

Cesta bi trebala postati novi ulaz u Zagreb, u planu je nadvožnjak kojim će je spojiti na obilaznicu.

Riječ je o jednoj od najvažnijih cesta koje povezuju sjever i jug Zagreba.

Nastavlja se na ključnu Aveniju Marina Držića.

Teme
sarajevska cesta tomislav tomašević vijesti iz hrvatske vijesti iz zagreba zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ