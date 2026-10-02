sarajevska cesta
Tomašević danas otvara važnu prometnicu, radovi su trajali dvije godine
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević pustit će u 11 sati u promet novu Sarajevsku cestu.
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Ova prometnica duga 1,8 kilometara proširuje se na puni profil s tri prometne trake za automobile u svakom smjeru, pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima, piše Index.
Puštanje u promet tramvajske pruge očekuje se sljedećeg mjeseca.
Radovi na proširenju počeli su prije dvije godine.
Cesta bi trebala postati novi ulaz u Zagreb, u planu je nadvožnjak kojim će je spojiti na obilaznicu.
Riječ je o jednoj od najvažnijih cesta koje povezuju sjever i jug Zagreba.
Nastavlja se na ključnu Aveniju Marina Držića.
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