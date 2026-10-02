stotine uhićenih
Učenički prosvjedi eskalirali diljem Francuske, 400 škola zatvoreno
Očekuje se da će oko 400 škola u Francuskoj u petak ostati zatvoreno nakon što su učenički prosvjedi, započeti zbog problema u obrazovnom sustavu, na nekim mjestima prerasli u nasilje.
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"Prema informacijama kojima raspolažem, bit će zatvoreno nešto više od 400 škola i drugih obrazovnih ustanova“, rekao je francuski ministar obrazovanja Édouard Geffray u četvrtak navečer za televiziju France 2.
Prema izvoru bliskom premijeru Sébastienu Lecornuu, obavještajne službe izvijestile su na kriznom sastanku u četvrtak da su prosvjedni pokret pokrenuli političari krajnje ljevice, među kojima i članovi stranke Nepokorena Francuska (LFI). Zastupnik LFI-ja Louis Boyard odbacio je tu tvrdnju u izjavama za francuske medije.
Prosvjedi zbog nedostatka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada izbili su prošlog mjeseca na području Pariza, no postajali su sve nasilniji kako su se širili zemljom. Deseci ljudi su ozlijeđeni, a policija je uhitila stotine prosvjednika.
Učenici su u četvrtak podmetnuli požare u najmanje dvije srednje škole, dok su u trećoj, u južnom gradu Marseilleu, nastavnici slučajno poprskani benzinom, priopćili su dužnosnici.
U Strasbourgu na istoku zemlje zapaljen je najmanje jedan automobil, a u Toulouseu na jugozapadu interventna policija sukobila se s mladima.
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