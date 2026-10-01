Završio je štrajk
I jutros se oglasio Tomašević: "Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika"
Nakon završetka štrajka radnika ZET-a i Holdinga oglasio se gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, poručivši da u ovoj situaciji nema pobjednika ni poraženih te da će trebati vremena za ponovno uspostavljanje narušenog povjerenja između građana, radnika i Uprave.
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"Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato, dok se Zagreb ovog jutra ponovno budi uz tramvaje na svojim ulicama i radnike koji se vraćaju svojim poslovima, neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
Nastavimo graditi Zagreb u kojem se rad cijeni, građani poštuju, a problemi rješavaju razgovorom - bez ultimatuma", napisao je Tomislav Tomašević i objavio video na Facebooku.
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