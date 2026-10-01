I jutros se oglasio Tomašević: "Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika"

"Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato, dok se Zagreb ovog jutra ponovno budi uz tramvaje na svojim ulicama i radnike koji se vraćaju svojim poslovima, neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.